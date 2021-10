NC+ GO: konta użytkowników zostaną wyłączone 3 listopada

Canal+ definitywnie kończy z serwisem NC+ GO i zachęca jego użytkowników do przesiadki na Canal+ online. Konta w zamykanej usłudze zostaną wyłączone w przyszłym tygodniu, 3 listopada 2021 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Canal+ kończy z usługą NC+ GO i zachęca jej dotychczasowych użytkowników do przesiadki na Canal+ online. Od 19 lipca tego roku to jedyna usługa operatora, która pozwala oglądać filmy i inne materiały na dwóch urządzeniach jednocześnie. Zapewnia też lepszą jakość obrazu i wiele funkcji dodatkowych.

Dostęp do NC+ GO zostanie wyłączony 3 listopada 2021 roku. Abonenci serwisu powinni zostać o tym poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.

Źródło zdjęć: nc+ GO

Źródło tekstu: SatKurier