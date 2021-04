Telewizja w Cyfrowym Polsacie już od 20 złotych miesięcznie

Cyfrowy Polsat w najnowszej kampanii reklamowej zachęca do korzystania ze jego ofert telewizji satelitarnej i internetowej, gdzie do pakietów podstawowych można dodawać pakiety dodatkowe z ulubionymi kanałami, na przykład sportowymi czy filmowymi. A to wszystko już od 20 zł miesięcznie.

W ofercie telewizji satelitarnej i kablowej IPTV Cyfrowego Polsatu można wybierać pomiędzy 3 podstawowymi pakietami:

Pakiet S w cenie 20 zł miesięcznie oferuje 50 kanałów w telewizji satelitarnej oraz 56 w telewizji kablowej IPTV,

Pakiet M za 30 zł miesięcznie zapewnia dostęp do 72 kanałów w telewizji satelitarnej lub 78 w telewizji kablowej IPTV,

Pakiet L za 60 zł miesięcznie to aż 124 kanały w telewizji satelitarnej lub 135 w telewizji kablowej IPTV.

Każdy z zestawów można uzupełnić o Pakiety Premium: Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Ekstraklasa, HBO i HBO GO, Cinemax, FilmBox, Dla dzieci i Dla dorosłych.

W ofercie telewizji internetowej OTT z dekoderem EVOBOX STREAM dostępne są trzy pakiety podstawowe:

Wygodny – 28 kanałów w cenie 20 zł/mies. ,

– 28 kanałów w cenie , Komfortowy – 45 kanałów w cenie 30 zł/mies .

– 45 kanałów w cenie . Bogaty – 94 kanały w cenie 60 zł/mies.

Do każdego z nich można w dowolnym momencie włączać pakiety dodatkowe na 30 dni. Do wyboru są pakiety sportowe: Polsat Sport Premium, Eleven Sports i Sport, a także pakiety filmowe: HBO i HBO GO, Filmbox Premium, Filmy i Seriale oraz Pakiet Dzieci i Pakiet Rozrywka.

Więcej informacji o ofercie Cyfrowego Polsatu można znaleźć na jego stronie internetowej (www.cyfrowypolsat.pl).

Źródło zdjęć: Cyfrowy Polsat