Happy Fridays: darmowe minuty od T-Mobile na połączenia w Unii Europejskiej

Kolejna dziś promocja ogłoszona przez T-Mobile to nowa edycja cotygodniowej akcji Happy Fridays. Co tym razem przygotował magentowy operator? Nie, nie są to znów paczki danych do wykorzystania w internecie, lecz 60 darmowych minut wymiennych na SMS-y.

Dzięki bonusowi T-Mobile użytkownicy mogą pozostać w stałym kontakcie z przyjaciółmi i rodziną z państw członkowskich Unii Europejskiej, dzwoniąc lub SMS-ując do nich z Polski. Bonus można aktywować od 19 do 21 czerwca – będzie on ważny przez 30 kolejnych dni.

Najnowszy piątkowy prezent od T‑Mobile jest dostępny dla klientów korzystających z abonamentu, jak również dla użytkowników ofert MIX oraz na kartę.

Osoby zainteresowane tym bonusem mogą odebrać go na dwa sposoby – w aplikacji „Mój T‑Mobile” lub poprzez wysłanie SMS-a o treści „HF” na numer 80800. Tradycyjnie aktywacji można dokonać w weekend – od piątku 19 czerwca do niedzieli 21 czerwca do końca dnia.

Bezpłatne 60 minut lub SMS-y do krajów Unii Europejskiej zostaną aktywowane w ciągu 72 godzin od momentu aktywacji prezentu. Zarówno abonenci, jak i klienci ofert na kartę oraz MIX mogą korzystać z darmowych minut bądź SMS-ów aż przez 30 dni.

Przypomnijmy, że T-Mobile przygotował dla swoich klientów jeszcze inną promocję, która daje dwa miesiące bezpłatnego dostępu do serwisów Gazety Wyborczej. Usługę można aktywować w aplikacji „Mój T‑Mobile” do 2 lipca tego roku.

