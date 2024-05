Ulefone Armor Pad 3 Pro: niezniszczalny tablet z gigantyczną baterią

Ulefone sypie ostatnio nowościami. Poza nowym pancernym smartfonem w dwóch wersjach do sprzedaży wszedł także wzmocniony tablet Ulefone Armor Pad 3 Pro.

Ulefone wprowadził właśnie do sprzedaży zapowiadane już wcześniej smartfony Ulefone Armor 26 Ultra – w wersji standardowej i w wersji z walkie-talkie, które na AliExpress kosztują odpowiednio 1740 zł i 2048 zł (z VAT). Prawdopodobnie w najbliższych dniach smartfony wejdą też do oficjalnej polskiej dystrybucji.

To jednak nie wszystko. Chiński producent wprowadził też do oferty nowy pancerny tablet Ulefone Armor Pad 3 Pro.

Ulefone Armor Pad 3 Pro ma gigantyczny akumulator

Jak na twardziela do zadań specjalnych przystało, Armor Pad 3 Pro zapewnia odporność IP68/IP69K i MIL-STD-810H. Wytrzyma 30 minut pod wodą na głębokości 1,5 m, będzie też w stanie pracować w temperaturze do -30 stopni C. Nie jest to lekkie i poręczne urządznier – waży 1,24 kg i ma grubość 21,2 mm.

Armor Pad 3 Pro wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 10,36 cala, rozdzielczości 1200 x 2000 i niestety przeciętnej jasności 500 nitów. Zabezpiecza go szkło Gorilla Glass 5.

Z tyłu obudowy znajduje się znana już z poprzedniego modelu Armor Pad 2 lampa kempingowa o mocy 5,5 W. Tym razem jest jednak podwójna. Składa się z 483 diod LED, które mają zapewniać oświetlenie 1100 lumenów. Takie rozwiązanie przyda się na przykład do oświetlenia obozowiska podczas wyprawy czy na przykład podczas naprawy zepsutego samochodu w terenie.

Za wydajność odpowiada niestety dość stary (12 nm) i niezbyt szybki układ MediaTek MT8788 z rdzeniami Cortex-A73 i Cortex-A53 o taktowaniu do 2 GHz i grafiką Mali-G72 MP3. W pracy pomaga mu 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. W porównaniu do poprzedniego modelu, Armor Pad 2, jest to więc krok w tył.

Interesującym dodatkiem jest złącze Dual SIM, zapewniające łączność 4G. Poza tym użytkownik otrzymuje do dyspozycji Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 i NFC. Za lokalizację odpowiadają systemy GPS, GLONASS i Galileo.

Zaskakuje za to aparat – to nietypowa w tabletach jednostka 50 Mpix (IOSOCELL GN1). Z przodu znajduje się natomiast aparat 32 Mpix. Na obudowie znalazły się ponadto dwa głośniki stereo, boczny czytnik linii papilarnych, port USB 2.0 typu C, port HDMI, wyjście audio 3.5 mm oraz port akcesoriów uSmart. Do tabletu można też podłączyć specjalny, imprezowy zestaw głośnikowy 9 W (114 dB) z iluminacją RGB.

Niewątpliwą zaletą tabletu Ulefone Armor Pad 3 Pro jest akumulator o gigantycznej pojemności 33 280 mAh ładowany z mocą 66 W. Tablet może być wykorzystywany jako power bank.

Wszystkim zarządza Android 13 z kompletem aplikacji Google.

Ulefone Armor Pad 3 Pro kosztuje na AliExpress 1380 zł z VAT. Cena nie jest wysoka, ale wynika to z zastosowania przestarzałych komponentów. Nie wiadomo jeszcze, czy tablet wejdzie do Polski.

Zanim to się stanie, sprawdź ofertę na udany model Ulefone Armor Pad 2.

