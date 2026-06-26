Czy grozi nam blackout? PSE prosi o oszczędność w tych godzinach

Można by tu snuć katastroficzne scenariusze oraz opisywać co dokładnie może pójść nie tak. Jednak czy to ma sens? Upały nas nie ominą, a straszenie Was przypuszczeniami raczej mija się z celem. Dlatego też skierowaliśmy do Polskich Sieci Energetycznych szereg pytań o obecną sytuację.

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Czy grozi nam blackout? PSE odpowiada

Upały mogą mieć wpływ na prace samych elektrowni, czego przykładem jest wspominana wyżej Francja. Czy więc grozi nam scenariusz ich wyłączenia lub ograniczenia mocy w nadchodzących upałach? Jak twierdzi rzecznik PSE w odpowiedzi na nasze pytanie, ryzyko istnieje, ale jest minimalne.

Obecnie nie występują ograniczenia w pracy elektrowni systemowych wynikające z wysokości poziomu lub temperatury wody. Niemniej taka sytuacja może wystąpić z uwagi na przewidywany wzrost temperatur. PSE dysponują odpowiednimi procedurami na takie przypadki. Obecnie nie ma ryzyka wprowadzenia ograniczeń w poborze energii, czyli tzw. stopni zasilania.



Okazuje się, że realnym problemem, z którym te muszą się zmierzyć, są klimatyzatory. Jak podkreślił Maciej Wapiński, rzecznik prasowy PSE w odpowiedzi na nasze pytania:

Wysoka temperatura wpływa na wzrost zapotrzebowania na moc i energię, co wynika przede wszystkim z pracy klimatyzacji i urządzeń chłodzących. Praca fotowoltaiki jest dobrze skorelowana z zapotrzebowania w ciągu dnia, jednak wieczorami niezbędna będzie praca z większą mocą elektrowni konwencjonalnych, czyli węglowych i gazowych. (...)

Wychodzi na to, że fotowoltaika jest istnym zbawieniem w tej sytuacji. Co więcej, nawet po zachodzie słońca energii nie powinno zabraknąć.

Według obecnie dostępnych danych i prognoz w najbliższych dniach będzie dostępna wymagana rezerwa mocy.

Nie oznacza to jednak, że sytuacja ta będzie bezproblemowa dla PSE. Dużym ułatwieniem dla pracy sieci energetycznych w Polsce będzie zrezygnowanie z klimatyzacji w godzinach, kiedy słońce przestanie już zasilać efektywnie fotowoltaikę, a jednocześnie elektrownie konwencjonalne nie osiągną pełnej efektywności. Jak podkreśla rzecznik:

Jeżeli ktoś oprócz instalacji fotowoltaicznej dysponuje klimatyzacją to zachęcamy do wykorzystania energii elektrycznej produkowanej w ciągu dnia do schłodzenia domu i mieszkania oraz ograniczenia jej wykorzystania w ok. godz. 19-21, gdy sytuacja w systemie jest zwykle najtrudniejsza ze względu na gwałtowny spadek produkcji z PV. W bezpłatnej aplikacji Energetyczny Kompas można sprawdzić, jak w danej chwili pracuje system i czy rekomendowane jest zwiększenie czy zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Oczywiście tyczy się to także osób bez instalacji fotowoltaicznej, ale z klimatyzatorem. Mimo to bądźmy dobrej myśli. Jak zwrócił uwagę rzecznik PSE, nasza sieć poradziła już sobie z niezwykle ostrą zimą bez najmniejszych problemów, nie ma więc powodów, aby nie miała przetrwać upałów.