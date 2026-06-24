Neonet ukarany przez UOKiK. Kwota jest potężna
UOKiK ukarał sieć sklepów Neonet. Poszło o nieprawdziwe informacje, prezentowane przy ofertach produktów.
UOKiK postanowił ukarać sieć sklepów Neonet. Jednak nie poszło o sprzedaż na własnych stronach internetowych czy w placówkach. Firma podpadła za sprzedaż prowadzoną na Allegro. Urząd mówi wprost - Neonet wprowadzał klientów w błąd.
Neonet ukarany przez UOKiK
O co poszło konkretnie? Neonet, zdaniem UOKiK, wprowadzał klientów w błąd na platformie Allegro. Spółka prezentowała przy ofertach błędne informacje co do dostępności produktów oraz terminów wysyłki.
Tymczasem, jak ustalił Prezes UOKiK, w niektórych ofertach Neonet sprzedaje produkty, których nie posiada na stanie, a konsumentom przekazuje nieprawdziwe informacje o ich dostępności. Spółka deklaruje m.in. wysyłkę w ciągu 24 godzin, mimo że często nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Konsumenci wielokrotnie skarżyli się, że podawane przez Neonet deklaracje mijają się z rzeczywistością.
Co gorsze, Neonet nie wykazywał inicjatywy, aby poinformować klientów o opóźnieniach w zamówieniach. Ci sami musieli się dopytywać, co z zamówionymi produktami, a odpowiedzi otrzymywali często po kilka, a nawet kilkanaście dni.
UOKiK uznał, że proceder ten miał charakter powtarzalny i trwał co najmniej od 2021 roku. W związku z tym nałożył na Neonet karę w wysokości 3 043 000 zł. Prezes UOKiK w decyzji nakazał również zaniechanie nieuczciwych praktyk i poinformowanie o decyzji na stronach spółki i jej profilach w mediach społecznościowych. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie.