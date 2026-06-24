Neonet ukarany przez UOKiK. Kwota jest potężna

UOKiK postanowił ukarać sieć sklepów Neonet. Jednak nie poszło o sprzedaż na własnych stronach internetowych czy w placówkach. Firma podpadła za sprzedaż prowadzoną na Allegro. Urząd mówi wprost - Neonet wprowadzał klientów w błąd.

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Neonet ukarany przez UOKiK

O co poszło konkretnie? Neonet, zdaniem UOKiK, wprowadzał klientów w błąd na platformie Allegro. Spółka prezentowała przy ofertach błędne informacje co do dostępności produktów oraz terminów wysyłki.

Tymczasem, jak ustalił Prezes UOKiK, w niektórych ofertach Neonet sprzedaje produkty, których nie posiada na stanie, a konsumentom przekazuje nieprawdziwe informacje o ich dostępności. Spółka deklaruje m.in. wysyłkę w ciągu 24 godzin, mimo że często nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Konsumenci wielokrotnie skarżyli się, że podawane przez Neonet deklaracje mijają się z rzeczywistością. pisze UOKiK.

Co gorsze, Neonet nie wykazywał inicjatywy, aby poinformować klientów o opóźnieniach w zamówieniach. Ci sami musieli się dopytywać, co z zamówionymi produktami, a odpowiedzi otrzymywali często po kilka, a nawet kilkanaście dni.