Cyfrowa Europa przyspiesza. Ale to wciąż za mało, by dogonić świat

Jest postęp, ale nierówny

Komisja Europejska opublikowała kolejny raport o stanie cyfrowej dekady i nie pozostawia złudzeń: coś ruszyło, ale tempo nadal nie zachwyca. Europa rozwija infrastrukturę, cyfryzuje usługi publiczne i coraz śmielej sięga po nowe technologie. Problem w tym, że skala i szybkość wdrożeń wciąż są niewystarczające.

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Najlepiej widać to w sieciach. Już 96,8% gospodarstw domowych ma dostęp do podstawowego 5G. To bardzo dobry wynik. Gorzej jest z bardziej zaawansowaną infrastrukturą, jak światłowód doprowadzony bezpośrednio do mieszkań. Tu Europa wciąż zostaje w tyle.

Firmy wchodzą w chmurę i AI

Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z nowoczesnych rozwiązań. Chmury używa już 46,7% firm, analitykę danych stosuje 39,9%, a niemal co piąta firma używa sztucznej inteligencji. Co ważne, adopcja AI wystrzeliła w 2025 roku aż o 48%. Dobrym przykładem jest sektor zdrowia. AI pomaga tam w analizie obrazów medycznych, co przyspiesza diagnozy i poprawia wykrywalność chorób na wczesnym etapie.

Jednocześnie ponad 60% Europejczyków ma już podstawowe kompetencje cyfrowe. To solidna baza, ale wciąż niewystarczająca, jeśli UE chce konkurować globalnie.

Braki, które mogą zaboleć

Największe problemy widać w strategicznych obszarach. Europa odpowiada tylko za 9% globalnego rynku półprzewodników, a cel na 2030 rok to 20%. Podobnie wygląda sytuacja z mocą obliczeniową – zapotrzebowanie rośnie szybciej niż możliwości. Niepokojąca jest też zależność od zagranicznych dostawców cyberbezpieczeństwa. Europejskie firmy mają tu zbyt mały udział w globalnym rynku.

Do tego dochodzi poważny niedobór specjalistów IT. Stanowią oni zaledwie 5% zatrudnionych, czyli połowę tego, co UE chce osiągnąć do 2030 roku. Kobiety to mniej niż 20% tej grupy i ten wskaźnik praktycznie nie drgnął. Małe i średnie firmy nadal mają problem z wdrażaniem zaawansowanych technologii. Brakuje im danych, kompetencji i pieniędzy.

Cyfrowe inwestycje się opłacają

Komisja Europejska podkreśla, że inwestycje w cyfryzację mają sens. Każde euro wydane w ramach programu NextGenerationEU przynosi średnio 1,5 euro zwrotu w UE i aż 2 euro w skali globalnej. To więcej niż w wielu innych obszarach polityki.

Efekty rozlewają się szeroko, między krajami i sektorami gospodarki. To jeden z powodów, dla których Bruksela chce utrzymać finansowanie także po 2026 roku.

Europejczycy chcą cyfrowej niezależności

Z badania Eurobarometr wynika, że aż 79% mieszkańców UE uważa politykę cyfrową za jeden z najważniejszych priorytetów. Co więcej, rośnie poparcie dla technologicznej niezależności Europy. 85% ankietowanych chce inwestycji w europejską infrastrukturę, a 82% – ograniczenia zależności od firm spoza UE. Co ciekawe, 58% użytkowników byłoby gotowych zapłacić więcej za usługi od europejskiego dostawcy.

Najważniejsze powody? Bezpieczeństwo, ochrona danych i przejrzyste zasady.

Sztuczna inteligencja szybko zdobywa popularność. Około 40% Europejczyków korzysta z generatywnej AI co najmniej raz w tygodniu, a większość z nich robi to coraz częściej.

Jednocześnie aż 80% uważa, że rozwój AI powinien być ściśle regulowany, nawet kosztem ograniczeń dla firm technologicznych. Obawy są realne. 87% respondentów widzi zagrożenie dla demokracji w dezinformacji i deepfake’ach. 92% domaga się lepszej ochrony dzieci w sieci.

Co dalej z cyfrową dekadą?



Komisja Europejska chce teraz przyspieszyć działania. Państwa członkowskie mają zaktualizować swoje strategie i lepiej dopasować je do przyszłego budżetu UE. Kluczowe będą wspólne projekty i większa koordynacja, żeby uniknąć fragmentacji rynku.