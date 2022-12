Uważaj na swoje dane, bo stracisz pieniądze

Wraz z postępującą cyfryzacją rośnie również zagrożenie dla naszych pieniędzy. Złodziej już nie musi kraść nam portfela, by pozbawić nas wszystkich oszczędności. Teraz wystarczy, że przestępcy ukradną nasze dane.

Coraz więcej osób pada ofiarą cyberoszustów, których celem jest pozbawienie je pieniędzy. Przestępcze metody są coraz bardziej wyszukane i niemal każdego dnia przybierają nową formę. Oszuści wykorzystują emocje potencjalnych ofiar, ich trudności czy życiowe, codzienne sytuacje. Na tego przypadki zwrócić uwagę postanowił Prezes UOKiK w kampanii społecznej „Stracisz dane, stracisz pieniądze!”.

Konieczne są intensywne działania informacyjne i edukacyjne na temat oszustw, których ofiarami padają konsumenci, w tym seniorzy. Elektroniczne transakcje i płatności, aplikacje ułatwiające załatwianie spraw stały się już naszą codziennością. Niestety, przestępcy nie pozostają w tyle. Nie muszą już kraść portfela, żeby pozbawić nas środków do życia. Wystarczy, że ukradną nasze dane. Chwyty socjotechniczne mogą osłabić czujność konsumentów. Poczucie zagrożenia, strachu czy presji często uniemożliwia im chłodną ocenę sytuacji. Uważajmy, każdy z nas może znaleźć się na celowniku przestępców.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Wszędobylska niedopłata

Jednym z częstszych w ostatnim czasie sposobów kradzieży pieniędzy jest metoda na niedopłatę. Polega to na wysłaniu SMS-a lub e-maila z informacją o rzekomej zaległości w płatności, za co grozi natychmiastowe odcięcie prądu, gazu lub telewizji czy na przykład niedostarczenie przesyłki. Wiadomość zawiera link do strony, na której można uregulować płatność. Ta, choć wygląda na prawdziwą, służy tylko do zdobycia przez przestępców danych nieświadomej ofiary, dzięki którym mogą się dostać do jej pieniędzy.

Fałszywy pracownik

Inny sposób przestępców, to podszywanie się pod pracownika banku i straszenie posiadacza konta w danej instytucji, że zagrożone są jego pieniądze. Dalej następuje splot różnych działań, takich jak prośba o podanie loginu i hasła do konta, czy namawianie do kliknięcia w specjalny link lub zainstalowania aplikacji. Celem tej ostatniej jest oczywiście szpiegowanie użytkownika i kradzież danych do logowania.

Nie daj się oszukać!

Zagrożenia czyhają na nas z różnych stron, ale przed częścią z ich można się uchronić. Pomóc w tym może stosowanie się do kilku poniższych zasad:

Nigdy nie podawaj ani nie wysyłaj nikomu loginu i hasła do bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej. Prawdziwy pracownik banku nie będzie cię o to pytać.

Nigdy nie klikaj w linki przesłane SMS-em. Potwierdź ewentualne istnienie zaległości samodzielnie, kontaktując się na przykład z dostawcą gazu czy firmą kurierską.

W przypadku telefonu od osoby przedstawiającej się jako pracownik banku, rozłącz się, samodzielnie znajdź numer infolinii i potwierdź, czy ktoś do ciebie dzwonił.

Nigdy nie instaluj oprogramowania z przesłanych linków ani w trakcie rozmowy telefonicznej, dotyczącej twojego rachunku lub środków na nim zgromadzonych.

Jeśli jednak przestępcy zdobyli dane logowania do Twojego rachunku bankowego lub dane karty płatniczej, jak najszybciej poinformuj o tym swojego dostawcę usług płatniczych, zastrzeż kartę i zmień dane do logowania lub zablokuj rachunek płatniczy. Zgłoś również sprawę na policję.

Im szybciej zadziałasz, tym większe masz szanse na ograniczenie swoich strat.

