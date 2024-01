Thermomix w świetnej promocji, ale trzeba się spiąć

Thermomix znów jest dostępny w sprzedaży na raty 0%. Do tego możesz zgarnąć dwa prezenty.

Vorwerk ruszył z karnawałową promocją na Thermomix. Kuchenny pomocnik ponownie jest dostępny w sprzedaży ratalnej. Koszt zakupu można podzielić na 10 lub 20 rat 0%.

Karnawał z Thermomixem

Warto pospieszyć się z zakupem, bo raty są dostępne tylko do 31 stycznia.

Oczywiście możliwość płacenia za Thermomix TM6 w ratach nie jest jedyną korzyścią z zakupu robota kuchennego właśnie w styczniu 2024 roku. Dodatkowo otrzymasz dwa prezenty o łącznej wartości 425 zł. To podstawka pod Thermomix o wartości 250 zł oraz ulepszona osłona noża miksującego, którą można wykorzystać m.in. do obierania ziemniaków. Jej wartość to 175 zł. Tu znajdziesz regulamin promocji (PDF).

Do końca stycznia aktywne są także inne promocje. Jeśli zorganizujesz prezentację, która zakończy się sprzedażą Thermomixa, otrzymasz możliwość kupienia bezprzewodowego termometru Thermomix Sensor w promocyjnej cenie 495 zł, czyli o 200 zł taniej niż normalnie. Jeśli zaś masz już Thermomix TM6, w prezentacji w Twoim domu uczestniczyły przynajmniej dwie pary i doszło do sprzedaży, otrzymasz nakładkę krojącą, którą równiutko posiekasz lub zetrzesz warzywa na eleganckie surówki i inne dania.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne, Vorwerk