Inflacja daje w kość? Jest na to sposób, wystarczy smartfon

Siła nabywcza naszych wypłat od kilku miesięcy leci na łeb, a rachunki wręcz przeciwnie. Chcesz zacząć oszczędzać, ale jeszcze nie wiesz jak? Pomożemy!

Smartfon pomoże w tej trudnej sytuacji. Wybrałam komplet narzędzi z Google Play i App Store, które całkiem za darmo pomogą Ci zaplanować wydatki, uniknąć tych niepotrzebnych, przepłacania i nieprzyjemności związanych z paragonami.

4grosze – Budżet domowy zawsze pod ręką

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Oszczędzanie warto zacząć od sprawdzenia, ile właściwie wydatków ma gospodarstwo domowe. Owszem, można w Excelu, ale są do tego wygodniejsze narzędzia. 4grosze to elegancka apka do prowadzenia budżetu z kategoriami wydatków i obsługą wielu kont (finansowych i użytkowników).

W pojedynkę możesz korzystać z niej offline i bez zakładania konta w serwisie. Jeśli jednak chcesz współpracować z bliskimi nad wspólnym budżetem, warto byście wszyscy mieli konta i synchronizowali dane z chmurą. To daje również dostęp do bardziej zaawansowanych możliwości analizy na stronie 4grosze.pl.

Dzięki sumiennemu zapisywaniu wydatków na pewno znajdziecie te niezbędne i te, które można spokojnie zmniejszyć. W budżecie można oczywiście uwzględnić także konta oszczędnościowe. Jeśli potrzebujesz, możesz prowadzić kilka budżetów i synchronizować z chmurą tylko wybrane.

Pan Paragon – Paragony pod kontrolą

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Jeśli robisz zdjęcia paragonów po zakupach, idziesz w dobrym kierunku. Dodaj je do aplikacji Pan Paragon, w której zostaną automatycznie odczytane, podzielone na kategorie i zarchiwizowane w chmurze. Dzięki temu szybko i łatwo ogarniesz, jak wygląda struktura Twoich wydatków. Czy więcej idzie na elektronikę, czy na buty?

Ponadto dzięki temu żaden paragon Ci nie wyblaknie z czasem i żadnego nie zgubisz. Wzorem skanerów dokumentów na smartfon apka Pan Paragon ma wbudowane narzędzia do podstawowej edycji zdjęć paragonów. Ponadto przy każdym paragonie możesz zapisać czas trwania gwarancji na daną rzecz i różne dodatkowe informacje. Paragony możesz przechowywać w folderach według kategorii i korzystać z wyszukiwarki.

Z czasem Pan Paragon dorobił się sporej kolekcji funkcji dodatkowych. Można tu przechowywać różne karty programów lojalnościowych, tworzyć listy zakupów, a nawet przechowywać przepisy importowane z popularnych stron kulinarnych.

Listonic – Żebyście nie kupili dwa razy tego samego

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Znasz to uczucie, gdy każde z Was było na zakupach i macie teraz kilka kg ziemniaków i ani jednej cebuli? Ja znam je aż za dobrze, dlatego doceniam takie aplikacje jak Listonic. To doskonała lista zakupów, którą możesz współdzielić. Właściwie możesz tu mieć mnóstwo list i korzystać z nich z różnymi osobami.

Listonic zaczął jako lista zakupów, ale z czasem dorobił się wielu funkcji dodatkowych. I tak przy okazji robienia listy zakupów można do każdego towaru dodać notatkę oraz dopisać cenę, jeśli ją znasz. To znacznie ułatwi planowanie większych zakupów. Przy tym w aplikacji możesz podzielić produkty według kategorii, co pewnie zaoszczędzi Ci trochę czasu w sklepie wielkopowierzchniowym. Skoro o oszczędności mowa, Listonic ma także sekcję poświęconą gazetkom sieci sklepów i pozwala dodać towary z nich do listy zakupów w czasie przeglądania.

Osobom gotującym przypadnie do gustu możliwość zapisywania tu przepisów i tworzenia list zakupów na podstawie listy składników. I wreszcie nie musisz zastanawiać się, czy jeszcze masz w domu suszone pomidory albo rzadko używane przyprawy – Listonic pozwala na bieżąco monitorować stan domowej spiżarni. Wystarczy trochę dyscypliny.

Moja Gazetka – Tropienie okazji czas zacząć

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Gdy chodzi o bycie na bieżąco z promocjami, nie ma to, jak gazetki Twoich ulubionych marketów. Mam nadzieję, że nie znosisz już makulatury do domu, bo gazetki kilkudziesięciu sieci sklepów możesz przeglądać wygodnie na smartfonie. Ba, możesz też zaznaczać w nich produkty, które chcesz kupić i dodać je do swojej listy zakupów. Możesz to robić w opisanej wyżej apce Listonic, ale moim zdaniem Moja Gazetka robi to lepiej. Podczas przeglądania gazetki wystarczy dotknąć wybrany produkt i wybrać listę zakupów, do której zostanie dodany. Ponadto można przeszukiwać gazetki, by znaleźć sklepy z interesującymi promocjami.

Każda lista zakupów zostanie podzielona na sieci sklepów, co ułatwi Ci nawigację między sklepami. Oczywiście możesz też dodawać do listy zakupy, których nie ma w gazetce. Możliwość współdzielenia listy zakupów z bliskimi też tu jest.

W aplikacji Moja Gazetka znalazło się też sporo dodatków, które mogą pomóc w zakupach. Jest tu między innymi kalendarz niedziel handlowych i baza przepisów (oczywiście z możliwością szybkiego dodania składników do listy zakupów). Możesz też włączyć powiadomienia o promocjach i zapisać tu karty programów lojalnościowych.

Ceneo – I już wiesz, czy da się taniej

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Dobrze jest mieć pewność, że masz najlepszą cenę za dany produkt, bo wielki napis „Promocja” może być wielką pułapką. Możesz przejść się po różnych sklepach i te ceny sprawdzać samodzielnie, a możesz skorzystać z porównywarki cen. Ceneo to aktualnie największa baza produktów i sklepów, w niektórych z nich pozwala nawet zrobić zakupy bezpośrednio z porównywarki cen i z ubezpieczeniem.

Ponadto poznasz tu różne parametry towarów i poznasz opinie innych użytkowników (oczywiście nie ma gwarancji, że wszystkie te opinie są prawdziwe, więc zalecam ostrożność). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a w większości przypadków idzie, kupisz wymarzone rzeczy tak tanio, jak to tylko możliwe.

Aplikacja Ceneo ma też garść dodatkowych funkcji. Można wyszukiwać produkty na podstawie zdjęcia, śledzić zmiany cen produktów czy znaleźć sklep z darmową wysyłką. Z drugiej strony tu również jest mnóstwo informacji o promocjach w sklepach internetowych.

Zdrowe zakupy – Omijaj to, co Ci zaszkodzi

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

W pogoni za niską ceną nie można zapominać o zdrowiu, a często właśnie tym płacimy za tanią żywność i kosmetyki. Zdrowe Zakupy to aplikacja, która na podstawie kodu kreskowego produktu podpowie, czy jest on dobry, czy zły. Tak w skrócie, bo do oceny apka wykorzystuje liczne parametry. W przypadku żywności ocena zostanie obniżona za zawartość tłuszczów utwardzanych, dodatkowy cukier, a jeśli potrzebujesz, możesz otrzymywać także ostrzeżenia o alergenach. To znacznie lepsze wyjście niż unikanie „E”, które wcale nie muszą oznaczać paskudnych dodatków. W końcu swoje kody „E” mają sól, kwasek cytrynowy, proszek do pieczenia itd.

Aplikację tę cenię sobie najbardziej za możliwość znalezienia mniej inwazyjnych zamienników produktów spożywczych i kosmetyków. W sumie jest tu ponad 300 tysięcy produktów. Towarzyszy im małe kompendium wiedzy o tym, co kryje się pod różnymi oznaczeniami, jak przechowywać żywność w lodówce itp. Są też wyzwania typu „dzień bez chipsów”, które warto wprowadzić do swojego życia.

