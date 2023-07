Ten kabel USB-C prześle szybko dane oraz prąd

Do sprzedaży trafiła nowość marki Hama dla wymagających. To kabel USB-C 4.0 240 W Gen 3, który potrafi przesłać dane z szybkością do 40 Gb/s.

Hama, marka specjalizująca się w różnych elektronicznych akcesoriach mobilnych, wprowadziła do portfolio metrowej długości czarny kabel z wygodną obustronną wtyczką USB typu C na obu końcówkach. Został on opracowany w bazującym na protokole Thunderbolt 3 najnowszym standardzie USB 4.0. Można nim połączyć komputer lub laptop z szerokim zakresem urządzeń, np. z monitorem, tabletem, drukarką, zewnętrznym twardym dyskiem, głośnikiem, kontrolerem gamingowym, słuchawkami czy czytnikiem eBooków. Przyda się również użytkownikom smartfonów i innych urządzeń mobilnych.

Zobacz: Chcesz naładować iPhone'a? Sięgnij po indukcyjny powerbank Hama

Zobacz: Bolą Cię nadgarstki? Hama proponuje nowe myszy ergonomiczne

Kabel Hama USB-C 4.0 Gen 3 obsługuje technologię Power Delivery (PD) 3.1 Extended Power Range (EPR) o mocy do 240 W. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie, bezpieczne i efektywne ładowanie oraz zasilanie urządzeń mobilnych. Produkt zapewnia też przesyłanie sygnału wideo i audio w wysokiej jakości, wspierając rozdzielczość 8K (7680 x 4320 pikseli). Gwarantuje również sprawne przesyłanie danych między różnymi sprzętami, pozwalając na osiągnięcie szybkości nawet do 40 Gb/s.

Przewód marki Hama może również pełnić funkcję kabla monitorowego USB-C. Potrafi przesyłać wysokiej jakości sygnał wideo do monitora lub innego wyświetlacza z portem USB-C. W efekcie otrzymujemy filmy, prezentacje i inne treści w pełnej kolorystyce i z doskonałą ostrością obrazu.

Kabel został starannie zaprojektowany z wykorzystaniem osłony wykonanej z wytrzymałego materiału PVC. Producent zapewnia, ze możemy zapomnieć o ryzyku jego łatwego uszkodzenia czy złamania. Jest też podwójnie ekranowany. Wewnętrzne przewody wykonane z miedzi w praktyce oznaczają szybki, stabilny transfer danych i efektywne zasilanie urządzeń ze zminimalizowanymi zakłóceniami.

Dostępność i cena

Kabel Hama USB-C 4.0 240 W Gen 3 znajduje się już w sprzedaży. W Polsce można go kupić na stronie hamamobile.pl w cenie 139 zł.

Zobacz: Czym dzwoni Kim? Wiemy jaki smartfon ma przywódca Korei Płn.

Zobacz: Samsung przyznał się do błędu i go naprawił

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hama

Źródło tekstu: Hama