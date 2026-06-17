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Ten tablet zastąpi Ci kino domowe. Lenovo Tab Plus Gen 2 wchodzi do gry

Szukasz sprzętu, który dotrzyma ci kroku w pracy, a po godzinach zmieni się w mobilne centrum rozrywki? Lenovo właśnie pokazało tablet Tab Plus Gen 2. To nowa propozycja, która stawia na potężny dźwięk i świetny obraz, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:58
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Ten tablet zastąpi Ci kino domowe. Lenovo Tab Plus Gen 2 wchodzi do gry
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Dźwięk, który robi różnicę

Największym wyróżnikiem nowości Lenovo jest system audio. Producent upchnął w stosunkowo smukłej obudowie aż dziewięć głośników z logo JBL Pro. Sprzęt wspiera technologię Dolby Atmos i ma dedykowane głośniki basowe. To oznacza głębokie brzmienie i bardzo wyraźne dialogi podczas wieczornych seansów.

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Co ciekawe, tablet potrafi działać jak niezależny głośnik Bluetooth. Wystarczy sparować go ze swoim telefonem. Możesz wygodnie włączyć muzykę czy podcasty z poziomu smartfonu, bez konieczności odblokowywania ekranu w tablecie. O odpowiednią jakość dba tu procesor Dolby Audio, który automatycznie dopasowuje tryb pracy do tego, czego akurat słuchasz.

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Ekran 120 Hz i genialna podstawka

Świetny dźwięk wymaga równie dobrego obrazu. Dlatego Lenovo Tab Plus Gen 2 otrzymał spory, 12,1-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2.5K. Matryca odświeża obraz w 120 Hz i obsługuje formaty HDR10 oraz Dolby Vision. Jej maksymalna jasność dobija do 800 nitów. Dzięki temu bez problemu obejrzysz kolejny odcinek serialu nawet na zalanym słońcem balkonie.

Prawdziwym hitem jest jednak wbudowana podstawka. Można ją obracać o 360 stopni, co pozwala na ustawienie urządzenia dosłownie w każdej pozycji – od pionu, przez poziom, aż po powieszenie go na haczyku. Czytasz przepisy w kuchni, grasz na kanapie czy pracujesz przy biurku – sprzęt zawsze się dopasuje. A kiedy go nie używasz, włącz tryb cyfrowej ramki na zdjęcia.

Ten tablet zastąpi Ci kino domowe. Lenovo Tab Plus Gen 2 wchodzi do gry

Sztuczna inteligencja i ogromna bateria

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7400. Wspiera go od 6 do 12 GB pamięci RAM i maksymalnie 256 GB miejsca na dane użytkownika, które łatwo rozbudujesz kartą microSD. Sprzęt trafia na rynek z systemem Android 16 na pokładzie. Producent gwarantuje też spokój na lata, obiecując aktualizacje do Androida 18 i poprawki bezpieczeństwa wydawane do 2030 roku.

Na pokładzie nie zabrakło przydatnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Tablet potrafi na bieżąco tłumaczyć to, co oglądasz na ekranie. Z kolei specjalne tryby ułatwią czytanie długich tekstów i robienie uporządkowanych notatek. Energii na pewno Ci nie zabraknie, bo akumulator o pojemności 10200 mAh pozwala nawet na 15 godzin ciągłego oglądania YouTube'a. Baterię naładujesz szybko dzięki obsłudze ładowania o mocy 45 W.

Ten tablet zastąpi Ci kino domowe. Lenovo Tab Plus Gen 2 wchodzi do gry

Kiedy sprzęt trafi na rynek? W Europie pojawi się wkrótce w kolorze Celestial White, a jego cena ma startować od 399 euro (ok. 1700 zł). Na dokładny polski cennik musimy jeszcze chwilę poczekać.

Tablety Lenovo w RTV Euro AGD
Tablety Lenovo w Neonet
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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Lenovo
Źródła tekstu: Lenovo