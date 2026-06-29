mObywatel: kolejne urzędowe sprawy załatwisz z kanapy

Zarządzanie statusem bez wizyty w urzędzie

Rozwój cyfrowych narzędzi dla biznesu nabiera tempa. Najnowsza aktualizacja pozwala przedsiębiorcy na szybkie zawieszenie działalności gospodarczej, zarówno na konkretny czas, jak i bezterminowo. Aplikacja umożliwia również sprawne wznowienie pracy firmy po okresie jej zawieszenia. Co ważne, użytkownik ma pełne prawo do modyfikacji wcześniej zadeklarowanych terminów zmiany statusu, a nawet do całkowitej rezygnacji z planowanego wcześniej zawieszenia lub wznowienia.

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Cały proces operacyjny sprowadza się do wypełnienia krótkiego wniosku na ekranie smartfonu. Po podpisaniu wygenerowanego dokumentu profilem zaufanym zgłoszenie jest automatycznie przesyłane do urzędu. Gdy CEIDG zaakceptuje wniosek, zaktualizowany status działalności od razu pojawi się w usłudze Firma.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mocno zwraca uwagę na korzyści płynące z wdrażanych rozwiązań.

Im mniej czasu przedsiębiorca traci na formalności, tym więcej może poświęcić na rozwój swojej firmy. Zawieszenie działalności, jej wznowienie, zarządzanie pełnomocnikami – to wszystko jest teraz dostępne bezpośrednio w mObywatelu. Wspieramy polskich przedsiębiorców – podkreśla wiceminister.

Wszyscy pełnomocnicy pod ręką

Drugą istotną nowością ułatwiającą codzienne funkcjonowanie działalności gospodarczej jest skrót o nazwie Pełnomocnicy. Nowa funkcja zapewnia błyskawiczny wgląd w kompletną listę prokurentów i pełnomocników, którzy są przypisani do danej działalności na podstawie rejestru CEIDG. W przypadku, gdy tę funkcję pełni osoba prawna, aplikacja od razu wyświetla dodatkowo jej numer KRS. Cofnięcie uprawnień i usunięcie wybranej osoby z listy wymaga jedynie naciśnięcia jednego przycisku i potwierdzenia podjętej decyzji. System w mObywatelu samodzielnie wygeneruje i wyśle do urzędu oświadczenie zatwierdzone podpisem zaufanym, dzięki czemu dana osoba natychmiast przestanie figurować w zestawieniu.

Dla kogo nowe funkcje?

Ministerstwo Cyfryzacji zachwala, że rozwiązania sukcesywnie wprowadzane w usłudze Firma to realna oszczędność czasu i odpowiedź na potrzebę redukcji papierowej biurokracji. Aby móc na bieżąco zarządzać swoim przedsiębiorstwem ze smartfonu, trzeba spełniać określone wymagania systemowe. Usługa jest skierowana wyłącznie do obywateli Polski, którzy ukończyli 18 lat, posiadają wygenerowany mDowód oraz dysponują aktywnym profilem zaufanym.