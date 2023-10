Wybierasz się na grzyby? Lepiej miej to na telefonie

Z pewnych źródeł wiem, że w polskich lasach grzybów nie brakuje. Przygotowałam więc mobilny niezbędnik dla miłośników grzybów, spacerów po lesie i przyrody w ogóle.

Na grzyby – Atlas grzybów i kluczem

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play i App Store

„Na grzyby” to interaktywny przewodnik po grzybach, oferujący możliwość przeglądania opisów i zdjęć ponad 200 gatunków grzybów oraz identyfikację gatunków za pomocą klucza. Ta metoda polega na dokładnym badaniu owocników i otoczenia grzyba, a następnie na wprowadzeniu odpowiednich parametrów – rozmiar, kształt, typ owocnika i tak dalej. Atlas zawiera grzyby pochodzące z różnych regionów Polski. Dodatkowo przedstawia najczęstsze błędy w identyfikacji, co pomaga uniknąć pomyłek. Aplikacja wyróżnia się także przejrzystymi oznaczeniami, umożliwiając szybkie rozróżnienie, który gatunek jest jadalny, który trujący, który nieodpowiedni do spożycia, a który smaczny.

Jest tu także możliwość identyfikacji grzybów na podstawie zdjęć owocników przez sztuczną inteligencję. Ten moduł jest w fazie eksperymentalnej. Liczę na to, że z czasem będzie coraz dokładniejszy, ale niestety rozwój aplikacji zatrzymał się w 2020 roku i trudno powiedzieć, jakie będą jej dalsze losy.

Aplikacja „Na grzyby” jest dostępna za darmo, ale ma też płatne treści dodatkowe. Po zakupieniu dodatkowej bazy informacji użytkownicy mogą skorzystać z mapy przedstawiającej obszary występowania różnych gatunków grzybów. Aplikacja oferuje również dzienniczek, w którym można rejestrować znalezione grzyby. Dodatkowo zawiera przepisy na różne dania z grzybami, co stanowi inspirację dla miłośników grzybów.

Atlas NaGrzyby.pl – Największa encyklopedia dla grzybiarzy w Google Play

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Atlas NaGrzyby.pl stanowi prawdopodobnie najobszerniejszy przewodnik grzybowy dostępny w Google Play. Aplikacja przybliża 400 gatunków grzybów. Każdy wpis został opatrzony fotografiami i szczegółowymi opisami, włączając informacje o ich typie odżywiania. Dodatkowo grzyby są klasyfikowane jako jadalne lub niejadalne, informacje o gatunkach chronionych prawnie także są tu dostępne. Warto korzystać z aplikacji, aby monitorować znalezione grzyby poprzez dodawanie ich do listy ulubionych (oznaczanie gwiazdką).

Korzystając z funkcji filtrowania, możesz znacznie ułatwić sobie proces identyfikacji gatunków, zwłaszcza w przypadku gatunków, których nie znasz. Istnieje możliwość wyboru grzybów z blaszkami lub gąbką (grzyby rurkowe), a także określenie ich środowiska występowania i sposobu odżywiania się. Ta aplikacja jest nieocenionym narzędziem, które może być przydatne zarówno doświadczonym grzybiarzom, jak i początkującym, w trakcie spacerów w lesie.

iNaturalist – Społeczność miłośników przyrody

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

iNaturalist to sieć społecznościowa dla przyrodników, która pomoże Ci rozpoznawać rośliny, zwierzęta i oczywiście grzyby w okolicy. Korzystają z niej zarówno naukowcy, jak i zapaleńcy. Możesz zrobić zdjęcie interesującego Cię okazu i udostępnić z prośbą o pomoc w identyfikacji, możesz pomóc innym i możesz dowiedzieć się, jakie gatunki zostały znalezione przez innych i gdzie. Co więcej, gdy robisz zdjęcia i opisujesz swoje znaleziska, pomagasz naukowcom zbierać dane, żeby lepiej rozumieć i chronić przyrodę.

Przy okazji możesz dowiedzieć się więcej o gatunkach, które występują w okolicy, a po rejestracji także utworzyć własną kolekcję obserwacji. Rób więc zdjęcia i oznaczaj na mapie gatunki, które znasz, by nie stracić ich z oczu w kolejnym sezonie. Jeśli zaś spotkasz przedstawicieli nowego gatunku, społeczność pomoże Ci go lepiej poznać. Aplikacja jest dostępna za darmo.

Organic Maps – Prosta nawigacja po drogach i lasach

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play i App Store

Jeśli wyprawiasz się w nieznany teren, przyda Ci się dobra nawigacja. Nie chodzi mi jednak o nawigację drogową, ale o taką, która poprowadzi Cię po leśnych ścieżkach i bezdrożach. Tu moim zdaniem najlepiej sprawdzi się Organic Maps – jest banalnie prosta w obsłudze, ma szczegółową mapę (na bazie danych z OpenStreetMaps) z punktami orientacyjnymi i można tu łatwo wyznaczyć trasę pieszą, samochodową i rowerową.

Ponadto w Organic Maps można łatwo zapisywać własne punkty i przygotować sobie listę ulubionych miejsc w lesie albo szybko zapisać, gdzie został samochód. Aplikacja może poprowadzić do takiego punktu „na azymut”, co w terenie jest nieocenioną pomocą.

To wszystko jest dostępne całkowicie za darmo i bez reklam.

Rzuć wszystko, idź na grzyby – Nowość z okolic Torunia

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

W Google Play można znaleźć także zupełnie nowy projekt, przygotowany przy wsparciu z Unii Europejskiej na rzecz rozwoju regionalnego. To aplikacja Rzuć wszystko, idź na grzyby. Została przygotowana przez lokalne społeczności i 6 nadleśnictw, by zachęcić początkujących do wyjścia na grzybobranie, a przy okazji szerzyć świadomość ekologiczną zainteresowanych. Wyjście do lasu to także okazja, by zapoznać się też z atrakcjami regionu – konkretnie okolicami Torunia, Dobrzynia i Dolina Drwęcy. Na mapie zostały zaznaczone ciekawe miejsca, parkingi i inne punkty, o których warto wiedzieć. Można też wyznaczyć do nich trasę w Mapach Google i innych aplikacjach do nawigacji.

W aplikacji znajduje się też mnóstwo materiału, który przyda się początkującym grzybiarzom. Na pierwszy plan wysuwa się tu niewielki leksykon grzybów, opisujący 30 smakowitych gatunków, które można zebrać także w innych częściach kraju. Nieocenionym skarbem są tu przepisy, udostępnione dzięki uprzejmości między innymi lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich. Takie dania warto poznawać. Znalazło się tu również miejsce na garść informacji o grzybach, w tym ich przeróżnych rolach w przyrodzie, oraz szybki test wiedzy.

Warto też wiedzieć, że aplikacja jest cyfrowym kompanem dla drukowanego albumu pod tym samym tytułem. Jeśli masz także książkę, w aplikacji możesz oglądać znacznie więcej materiałów, w tym filmy… oczywiście o lesie i grzybach. Gwiazdą materiałów jest Jacek Beszczyński, poeta, tłumacz i lokalny mistrz w zbieraniu darów runa leśnego. W filmach występują też lokalni działacze i mieszkańcy gmin, które brały udział w projekcie.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Podczas grzybobrania, oprócz odróżniania grzybów trujących od jadalnych, ważne jest też przestrzeganie prawa. Na terenie Polski nie brakuje gatunków objętych ochroną prawną. Kara za ich zbieranie to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Polecam więc przyjrzeć się im, zrobić zdjęcie na pamiątkę, a potem zostawić je w spokoju. W zapoznaniu się z gatunkami objętymi ochroną pomoże m.in. aplikacja Atlas NaGrzyby.pl, gdzie są one odpowiednio oznaczone.

Ochrona dotyczy nie tylko samych grzybów, ale także miejsc, gdzie rosną. Nie wolno zbierać grzybów w rezerwatach przyrody ani na terenach prywatnych bez zgody właściciela. Istnieją również inne zakazy, takie jak wstęp do ostojów zwierząt, źródeł rzek, obszarów zagrożonych erozją, upraw leśnych do 4 m, drzewostanów nasionowych i innych terenów, wyznaczonych przez nadleśnictwa.

Warto pamiętać o przestrzeganiu zasad zachowania się w lesie, zgodnie z art. 30 ustawy o lasach, aby uniknąć kar, które obejmują grzywny do 5 tysięcy złotych i pozbawienie wolności. Zabronione jest między innymi celowe niszczenie grzybów, roślin, drzew, i inne działania szkodzące przyrodzie.

Jeśli planujesz handel grzybami, musisz robić to na terenie wyznaczonych placówek handlowych i posiadać atest grzyboznawcy. Jego uzyskanie jest darmowe, atest jest ważny przez 48 godzin. Z drugiej strony, jeśli nie zbierasz grzybów samodzielnie, lepiej kupuj je od osób, które spełniają te wymagania, aby uniknąć potencjalnych nieprzyjemności.

