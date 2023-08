Samsung ma nowość dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Samsung zaprezentował systemy do zarządzania urządzeniami mobilnymi dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozwiązania powstały we współpracy z firmą Proget.

Nadzorowanie misji prowadzonych przez żołnierzy, ustalanie lokalizacji z wykorzystaniem systemu pozycjonowania GPS czy zapewnienie dostępu do interaktywnych map obszaru zadaniowego – to tylko wybrane funkcje rozwiązań zaprezentowanych na Festynie Komandosa w Dziwnowie przez Samsunga i Proget.

W miniony weekend, w dniach 25-27 sierpnia, odbyła się 14. edycja Festynu Komandosa w Dziwnowie. Widzowie mogli min. zapoznać się z bronią oraz elementami wyposażenia wspierającego żołnierzy w realizacji misji. Podczas wydarzenia zaprezentowano dwa rozwiązania stworzone przez Samsunga wraz z firmą Proget z myślą o Wojskach Obrony Terytorialnej.

Pierwsza z nich to ATAK, czyli Android Tactical Assault Kit. Jest to oprogramowanie umożliwiające m.in. nadzorowanie prowadzonych misji przez żołnierzy, ustalanie ich lokalizacji z wykorzystaniem systemu pozycjonowania GPS, a także zapewnienie dostępu do interaktywnych map obszaru zadaniowego i innych niezbędnych danych.

Drugie rozwiązanie to PROGET – system do zarządzania mobilnymi urządzeniami dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozwala on na odzwierciedlenie i zarządzanie całą strukturą organizacyjną. Umożliwia ustalanie lokalizacji użytkowników (np. oficerów jednostek medycznych) oraz wysyłanie im ważnych komunikatów. Działania mogą obejmować zarówno pojedynczych użytkowników, jak i zdefiniowane grupy, odzwierciedlające strukturę konkretnych jednostek.

Jesteśmy dumni, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. To dla nas szansa spotkania z dowódcami, żołnierzami oraz weteranami Jednostek Specjalnych Wojska Polskiego tj. GROM, NIL, FORMOZA, AGAT, JWK, Saperów, oraz żołnierzy Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W czasie spotkań mówiliśmy nie tylko o ważnej roli technologii elektronicznej w armii, ale również o rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny

– powiedział Tomasz Chomicki, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Samsung Electronics Polska.

Systemy zostały zaprezentowane na urządzeniach firmy Samsung: smartfonach, tabletach oraz ekranie FLIP i monitorze LCD zainstalowanym w symulatorze gry.

Zobacz: Exynos 2400 w Galaxy S24. Znamy specyfikację, jest zaskoczenie

Zobacz: Samsung wprowadza astronomiczną edycję swojego zegarka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung