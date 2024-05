Będą nowe Emoji. Z jednego na pewno skorzystasz

Już niebawem będziemy mogli skorzystać z siedmiu nowych Emoji. The Unicode Consortium opublikowało specyfikację.

Korzystacie z Emoji? Pewnie tak. Na przestrzeni lat wprowadzony przez The Unicode Consortium standard emotikon nie tylko zdominował rynek, ale przede wszystkim ich bibliotek rozrosła się do gigantycznych wręcz rozmiarów, z kolei ich stopień przydatności jest... cóż, zróżnicowany.

Unicode 16.0 z siedmioma nowymi Emoji

Już za niedługo będziemy mogli wyrażać swoje emocje i abstrakcyjne idee za pomocą kolejnych siedmiu ikonek. The Unicode Consortium ujawniło, jakie Emoji zostaną dodane w ramach standardu Unicode 16.0. Ich stopień przydatności także jest zróżnicowany.

Ze swojej strony zakochany jestem w nowej "buźce", która przy okazji zapowiada się na najbardziej przydatną z nowych ikonek. Przedstawia ona twarz z podkrążonymi oczami, zupełnie jak po całej nocy grania w Sid Meier's Civilization VI pisania bardzo ważnego artykułu.

Oprócz tego w nowej paczce dostaniemy ikonki z odciskiem palca, drzewem bez liści, burakiem, harfą, łopatą i kleksem.

Zanim będziemy mogli skorzystać z nowych Emoji, muszą one zostać wdrożone przez twórców oprogramowania. W przypadku smartfonów najprawdopodobniej pojawią się wraz z aktualizacjami do Androida 15 i iOS 18. Do tej pory musimy uzbroić się w cierpliwość i znaleźć inny sposób na wyrażanie naszego zmęczenia.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com, The Unicode Consortium

Źródło tekstu: The Unicode Consortium