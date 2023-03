Badanie: emoji mogą być szkodliwe dla ludzi

Japońscy naukowcy zbadali wpływ emoji na zdrowie psychiczne człowieka. Jak przekonują, mogą one powodować wyczerpanie emocjonalne.

Naukowcy z Uniwersytetu w Tokio zbadali wpływ emoji na stan psychiczny człowieka. W badaniu wzięło udział 1289 uczestników, którzy używali piktogramów w celu wyrażenia własnych emocji w wiadomościach. Udowodniono, że rozbieżności między rzeczywistymi uczuciami, a tymi prezentowanymi poprzez emoji, może prowadzić do emocjonalnego wyczerpania.

Nowe badanie opublikowane w Frontiers in Psychology ujawniło, że ludzie używają emoji, aby ukryć to co naprawdę czują, tak samo często jak do wyrażania faktycznego zadowolenia. Uwydatnia się to zwłaszcza w przypadku wizerunku uśmiechu, który zgodnie z przeznaczeniem powinien być stosowany, by prezentować zadowolenie użytkownika. Tymczasem jest używany do rozładowania napięcia podczas konwersacji, lub w celu złagodzenia nastroju rozmówcy i nastawienia go bardziej pozytywnie.

Przykładem podobnego zachowania w życiu realnym jest udawanie zadowolenia z prezentu, który nie przypadł nam do gustu. Ludzie starają się wtedy uśmiechać pomimo odczuwanego rozczarowania i tuszują swoje niezadowolenie właśnie uśmiechem.

Negatywne emoji stosowane są w wyjątkowych sytuacjach

W badaniu wykazano, że emoji wyrażające negatywne uczucia używane są znacznie rzadziej. Zastosowanie tych ikon zdarza się w wyjątkowych sytuacjach, gdy odczuwane są szczególnie negatywne emocje.

Emoji są najbardziej wiarygodne względem faktycznego stanu psychicznego człowieka w rozmowach z najbliższymi osobami i przyjaciółmi. Intensywność ekspresji emocjonalnej była najwyższa w przypadku przyjaciół tej samej płci. Na drugim miejscu znaleźli się przyjaciele przeciwnej płci. Znacznie rzadziej emocje odkrywamy przed nieznajomymi osobami. Najmniej emocji w formie obrazkowej prezentowano natomiast w stosunku do osób o wyższym statusie. Nie używano też raczej wobec nich ikon o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym.

Niezależnie od odbiorcy wiadomości, dwie najczęściej używane emotikony to uśmiechnięta twarz i zatroskana mina. W stosunku do przyjaciół tej samej płci, cześciej stosujemy też „zwariowane” emoji, takie jak buźka z wystawionym językiem.

Wyczerpanie emocjonalne jako efekt ukrywania emocji

Dysonans między rzeczywiście odczuwanymi uczuciami, a stosowanym emoji, może doprowadzić użytkowników do emocjonalnego wyczerpania – alarmują naukowcy.

W oparciu o uzyskane wyniki naukowcy wzywają do dalszych badań nad psychologicznym wpływem emoji na zdrowie psychiczne człowieka. Emoji są istotne w komunikacji między ludźmi. W 2020 roku Moitree Banerjee, profesor na Uniwersytecie w Chichester wskazał, że ikony emocji pozwalają odbiorcom poprawnie zrozumieć intencje i odczucia rozmówcy. Emoji poza przekazywaniem informacji o uczuciach, mogą także uspokoić drugą osobę w przypadku wystąpienia konfliktu i załagodzić nieporozumienia.

