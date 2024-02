Biedronka rozsyła Polakom dziwne SMS-y. Można to zablokować

Wojna marketingowa Biedronki z Lidlem wchodzi właśnie na wyższy poziom. Klienci sieciówek mogą stać się adresatami dziwnych wiadomości.

Ciąg dalszy przekrzykiwania się, kto ma tańsze produkty. Już nie wystarczą gazetki, ani nawet radiowe kampanie reklamowe, teraz Biedronka postawiła na bardziej agresywną i chaotyczną formę marketingu.

Biedronka rozpoczyna proces bezpośredniego docierania do konsumenta. W tym celu wysyła swoim klientom wiadomości z aktualnymi cenami. Nie byłoby pewnie w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w treści znajdują się bezpośrednie porównania do cen Lidla, konkurencyjnej marki. Oczywiście Biedronka wybiera produkty, które u nich są tańsze.

Tak agresywny marketing wywołał równie gwałtowną reakcję internautów. Wielu otwarcie wyśmiewa ostatnie działania Biedronki. Inni twierdzą, że to przesada, a kolejni poddają pod wątpliwość legalność takich akcji. Na te ostatnie zarzuty Biedronka odpowiedziała stanowczo, polecając, by klient sprawdził zgody wyrażone przez niego przy zakładaniu karty Moja Biedronka.

Fakt faktem zapis o konieczności udzielenia zgody marketingowej znajduje się w regulaminie karty lojalnościowej Moja Biedronka. Co można zrobić, to zrezygnować z karty dezaktywując ją pod tym adresem, ale to oczywiście oznacza brak możliwości udziału w specjalnych akcjach promocyjnych, przeznaczonych wyłącznie dla członków programu lojalnościowego.

Rzecz jasna, cała sytuacja stała się przy okazji pożywką dla innych przedsiębiorstw. Powstała cała seria postów na mediach społecznościowych, nawiązujących do akcji marketingowej Biedronki.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń),

Źródło tekstu: Własne