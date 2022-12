Poczta Polska doręcza przesyłki również w weekendy

W okresie przedświątecznym Poczta Polska obsługuje coraz więcej przesyłek. Ich znaczną część stanowią prezenty i zamówienia ze sklepów internetowych. Aby paczki dotarły do adresatów na czas, czyli przed wigilijną "pierwszą gwiazdką", kurierzy spółki rozpoczęli doręczanie także w sobotę.

W najbliższą sobotę klienci narodowego operatora pocztowego mogą spodziewać się przesyłek na terenie i z okolic: Białegostoku, Radomia, Poznania, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Bydgoszczy, Włocławka, Lublina, Radzynia Podlaskiego, Łodzi, Pruszcza Gdańskiego, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy, Ostrołęki, Ciechanowa, Siedlec, Płocka, Wrocławia i Zabrza.

Doręczanie przesyłek, w których znajduje się wiele świątecznych prezentów, to szczególnie odpowiedzialne zadanie. Boże Narodzenie jest dla nas okresem wzmożonej pracy, do którego jednak przygotowywaliśmy się od paru miesięcy. Uruchomiliśmy dodatkową akcję rekrutacyjną, a aktualnie rozszerzamy listę miejscowości obsługiwanych przez naszych kurierów w soboty i niedziele. Sprawna obsługa wyczekiwanych przesyłek to dla nas priorytet.