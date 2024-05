MediaMarkt szaleje. Musisz tylko zdążyć do 29 maja

Marzy Ci się nowy iPhone na wakacje? A może w Twoim jabłkowym świecie brakuje jeszcze kilku AirTagów? Czegokolwiek z logo Apple potrzebujesz, teraz możesz kupić to taniej.

W Media Markt ruszyły Dni Apple, a więc wyprzedaż produktów z jabłkiem w logo. Promocja trwa tylko do 29 maja do 23:59, więc warto się pospieszyć z decyzją. Promocje obowiązują zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Produkty Apple możesz kupić o 5 proc. taniej. Jeśli polujesz na nowego MacBooka lub iPhone'a, możesz więc zaoszczędzić sporą sumę. Czy jest jakiś haczyk? Tak – musisz wrzucić do koszyka przynajmniej dwa produkty z oferty objętej promocją.

👉 Sprawdź promocje Apple Days w Media Markt 👈



Organizator promocji przygotował cztery propozycje zestawów, którymi mogą zainteresować się fani Apple. Na czele jest oczywiście iPhone Pro Max z pamięcią 256 GB w kolorze czarnym. Do niego możesz dobrać etui w swoim ulubionym kolorze, przystosowane do ładowarki indukcyjnej MagSafe. Zestaw będzie kosztował 5804,05 zamiast 6098 złotych.

Wspomnianą ładowarkę MagSafe również możesz kupić w promocji Apple Days – po prostu dorzuć ją do koszyka i skorzystaj ze zniżki.

Media Markt proponuje także zakup zestawu złożonego z iPada Air 11 z czipem M2 i rysika Apple Pencil w cenie 3266,10 zamiast 3438 zł. Ja mam jednak inną propozycję, kierowaną do bardziej wymagających użytkowników.

Rysik jest świetny, ale myślę, że bardziej przyda się klawiatura Apple Magic Keyboard. Proponuję więc zestaw, na którym pracuję na co dzień: iPad Pro 11 cali z czipem M2 oraz etui z klawiaturą Apple Magic Keyboard. Jeśli kupisz ten zestaw w czasie trwania promocji, zapłacisz za niego 5603,10 zamiast 5898 zł. Zostanie Ci w kieszeni prawie 300 złotych, które możesz wydać między innymi na folię ochronną dla iPada albo inny gadżet.

Dzięki promocji możesz kupić taniej także lekkiego MacBooka Air albo mocniejszego MacBooka Pro. Jeśli sięgniesz po któregoś z laptopów, proponują dorzucić przejściówkę wieloportową – ułatwi życie, jeśli życie zmusi Cię na przykład do podłączania do niego rzutnika.

Oczywiście to tylko kilka propozycji. Na liście znajdują się też różne modele słuchawek AirPods i smartwatche Apple Watch różnych generacji. Promocją Dni Apple objęte zostały też zapasowe zasilacze do MacBooków, akcesoria MagSafe i duży wybór oryginalnych pasków do Apple Watchy.

Do telewizora zaś możesz dokupić przystawkę multimedialną Apple TV – ona również została objęta promocją i możesz ją mieć o 5 proc. taniej.

👉 Sprawdź promocje Apple Days w Media Markt 👈



Jeśli masz ochotę skorzystać z promocji na produkty Apple, wejdź na stronę linkowaną powyżej. Tam również znajdziesz pełny regulamin akcji promocyjnej Media Markt.

Swój wymarzony produkt Apple możesz też znaleźć, używając wyszukiwarki. Przed zakupem upewnij się, że na jego stronie znajduje się czerwona etykieta „Dni Apple” – jej obecność oznacza, że została objęta promocją.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: serato / Shutterstock

Źródło tekstu: własne, MediaMarkt