Skyphone to uniwersalny smartfon z łącznością komórkową i satelitarną

Firma Thuraya, świadcząca satelitarne usługi mobilne i należąca do Al Yah Satellite Communications Company, zaprezentowała uniwersalny smartfon, który potrafi korzystać zarówno z sieci komórkowej, jak i łączności satelitarnej. Urządzeniu Skyphone by Thuraya będzie się można bliżej przyjrzeć podczas zbliżających się targów MWC 2024, na których będą również przedstawiciele redakcji TELEPOLIS.PL.

Skyphone by Thuraya to smartfon, z którego po raz pierwszy w historii użytkownicy będą mogli korzystać na co dzień, mając do dyspozycji nie tylko zasięg sieci komórkowej, ale również łączność satelitarną (rozmowy i SMS-y) w dowolnym miejscu w zasięgu sieci Thuraya w Europie, Azji, Afryce i Australii. Ma to dać im pewność, że zawsze mogą pozostać w kontakcie, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Przydać się to może w szczególności w tych rejonach wymienionych wcześniej części świata, gdzie na zasięg sieci komórkowej nie można liczyć.

Zaawansowana technologia nowego smartfonu opiera się na systemie operacyjnym Android 14 i zawiera ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Kryo, zapewniający wysoką wydajność i płynne działanie. Urządzenie zostało zbudowane tak, aby zapewnić niezawodność dzięki ochronie przed pyłami i wodą na poziomie IP67. Ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass. Elegancka konstrukcja obejmuje wysuwaną antenę satelitarną, która nie jest widoczna, gdy nie jest używana, i można ją wysunąć podczas aktywacji usług satelitarnych. Dzięki trzem zintegrowanym aparatom tylnym i jednemu przedniemu, smartfon pozwoli użytkownikom uchwycić najcenniejsze chwile w wysokiej rozdzielczości.





Skyphone firmy Thuraya ma dwa gniazda na karty nanoSIM do połączeń naziemnych i satelitarnych, rozszerzając zasięg swoich użytkowników na obszary, które nie są objęte masztami komórkowymi. Smartfon może być używany z kartami SIM dowolnego operatora komórkowego z ponad 370 partnerów roamingowych Thuraya w ponad 170 krajach na całym świecie.

Zaawansowane możliwości Skyphone'a do użytku na wielu kontynentach, w połączeniu z przyjazną dla konsumenta konstrukcją, czynią go znaczącym przełomem w sektorze smartfonów. Ma kształt i funkcje konwencjonalnego smartfonu, ale ma dodatkową możliwość uniwersalnej łączności satelitarnej. Użytkownicy muszą jedynie nosić przy sobie Skyphone, aby pozostać w kontakcie w dowolnym miejscu i czasie. Otwiera to nowe rynki dla podróży przygodowych i służbowych, a także dla organizacji w regionach dotkniętych kryzysem lub odizolowanych obszarach. Skyphone stanowi integralną część naszej strategii D2D (Projekt SKY), kluczowego filaru strategii rozwoju Yahsat, która pozwala naszej firmie odblokować ogromne możliwości w tym wschodzącym segmencie rynku.

– powiedział Ali Al Hashemi, dyrektor generalny grupy Yahsat

Skyphone by Thuraya obsługuje naziemne pasma częstotliwości 5G, 4G, 3G i 2G, zapewniając zasięg telefonii komórkowej na całym świecie, a także zasięg satelitarny Thuraya w Europie, Azji, Afryce i Australii.

Oczekuje się, że nowy smartfon będzie dostępny u partnerów dystrybucyjnych Thuraya od września 2024 roku.

