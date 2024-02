myPhone CareWatch LTE pomoże Ci w opiece nad najbliższymi

Firma mPTech wprowadza na rynek zegarek myPhone CareWatch LTE. Umożliwia on kontakt z bliskimi, monitorowanie stanu zdrowia oraz większe poczucie bezpieczeństwa dzięki odbiornikowi GPS i przyciskowi SOS czy powiadomieniom w nagłych sytuacjach.

myPhone CareWatch LTE to nowy smart zegarek marki należącej do firmy mPTech, który powstał przede wszystkim z myślą o seniorach oraz osobach wymagających opieki. Urządzenie zostało wyposażone w 1,7-calowy wyświetlacz IPS oraz akumulator o pojemności 720 mAh. Jak zapewnia producent, jest łatwe w obsłudze i wytrzymuje do 3 dni pracy na jednym ładowaniu. A dodatkowo jest odporne na działanie pyłów i wody na poziomie IP68.

Nowy smartwatch marki myPhone ma zagwarantować sprawną komunikację z najbliższymi, w czym pomoże gniazdo na kartę nanoSIM. Dzięki obsłudze technologii VoLTE, połączenia głosowe mają wysoką jakość. CareWatch LTE ma także kamerę 2 Mpix, która umożliwia prowadzenie wideorozmów. Można więc nie tylko się usłyszeć, ale również zobaczyć.

Aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem

Zegarek ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Wszystkimi funkcjami z tym związanymi można zarządzać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji 4family 2, którą opiekun instaluje na swoim telefonie.

myPhone wyposażył swój nowy zegarek w moduły GPS, LBS, Wi-Fi oraz LTE. Dzięki temu za pomocą aplikacji możemy w czasie rzeczywistym sprawdzać, gdzie znajdują się nasi najbliżsi oraz ustawić strefy bezpieczeństwa, na przykład w domu, w parku lub najczęściej odwiedzanej przychodni. Urządzenie wyśle powiadomienie w momencie, gdy użytkownik zegarka je opuści.

Monitorowanie zdrowia i alerty bezpieczeństwa

Smartwatch oferuje także funkcję SOS. Wystarczy przytrzymać dłużej przycisk z prawej strony, a rodzice lub inni wskazani członkowie rodziny otrzymają na swoje smartfony alert. Urządzenie monitoruje także podstawowe parametry zdrowia, takie jak puls czy saturację. myPhone CareWatch LTE jest również przygotowany na sytuacje, w których użytkownik nie zdąży wezwać pomocy. Na jego wyposażeniu znalazł się czujnik upadku. Dzięki tej funkcji, opiekun otrzyma informacje, jeżeli zegarek wykryje symptomy, które wskazują na to, że użytkownik zegarka upadł.

Dostępność i cena

myPhone CareWatch LTE można kupić w sklepie producenta na stronie sklep.mptech.eu oraz w wybranych elektromarketach. Cena zegarka wynosi 399 zł.

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech