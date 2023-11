W Black Friday tanie smartfony TCL są jeszcze tańsze

TCL ma w swojej ofercie między innymi przystępne cenowo smartfony i tablety. Dzięki promocji z okazji Black Friday 2023, produkty te możemy kupić jeszcze taniej.

Podczas tegorocznego Black Friday, który w TCL potrwa aż do Cyber Monday, czyli od 24 do 27 listopada, można skorzystać z szeregu zniżek na produkty tej marki. Są wśród nich smartfony oraz tablety. Wszystko w myśl hasła firmy – ”Inspire Greatness”.

Wszechstronne smartfony z serii TCL 40

Seria smartfonów TCL 40 charakteryzuje się wszechstronnością i innowacyjnością, odpowiadając dzięki temu na różnego rodzaju potrzeby konsumentów. TCL 40SE wyróżnia podwójnym aparatem 50 Mpix AI (sztuczna inteligencja), TCL 408 to z kolei bardzo funkcjonalne urządzenie. TCL 403 z kolei to model z bardzo wydajnym systemem Android 12 (Go Edition).Został on zaprojektowany z myślą o usprawnionym, wydajnym użytkowaniu i szybkim uruchamianiu aplikacji. Jak zapewnia producent, każdy z wymienionych smartfonów gwarantuje ponadto wyjątkowe właściwości wyświetlacza.

TCL 408

W niższej cenie można również kupić smartfon TCL 40 NXTPAPER. Jego cechą charakterystyczną jest wyświetlacz łączący w sobie cechy kolorowego panelu LCD z ekranem E Ink.

Tablety TCL

Podczas Black Friday warto też się zainteresować tabletami TCL, które łączą cechy premium z przystępną ceną. TCL TAB 11 oferuje niesamowite wrażenia multimedialne dzięki 11-calowemu wyświetlaczowi 2K oraz poczwórnym głośnikom. Zamienia on każdą przestrzeń w centrum rozrywki. Z kolei nowy TCL TAB 10 Gen 2 wyróżnia się ekspansywnym 10,4-calowym wyświetlaczem 2K bez ramki. Zapewnia on konsumentom dużą przejrzystość, a także doskonałą rozrywkę i wielozadaniowość. Z kolei TCL TAB 10L Gen 2 to płynność dzięki systemowi Android 13 i baterii 6000 mAh.

Wszystkie wymienione wyżej produkty są objęte zniżką od 10% do 15%. Kupić je możemy między innymi w sklepach Media Markt, RTV Euro AGD, Media Expert, x-kom oraz Auchan w następujących cenach:

TCL 40SE – 599 zł ,

, TCL 408 – około 482 zł ,

, TCL 403 – 269 zł ,

, TCL 40 NXTPAPER – 799 zł ,

, TCL TAB 11 – 999 zł ,

, TCL TAB 10 – 349 zł (2/32 GB) lub 599 zł (4/64 zł).

(2/32 GB) lub (4/64 zł). TCL TAB 10L – 349 zł.

Ceny i dostępność urządzeń w poszczególnych kanałach sprzedaży mogą się różnić, a liczba urządzeń w promocji może być ograniczona.

