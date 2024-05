Trik z folią. Banalne, a smartfon ma zmienić się nie do poznania

Naukowcy z Hiszpańskiego Instytutu Katalońskiego ICREA we współpracy z Instytutem Nauk Fotonicznych (ICFO) i słynnym producentem szkła Corning przekonują, że przyszłością smartfonów jest... miedziana folia.

Jeśli spojrzymy na ekrany dzisiejszych telefonów pod kątem praktycznym, to można by stwierdzić, że producenci całkiem sprawnie radzą sobie z zabezpieczeniem ich przed fizycznym uszkodzeniem. Mamy w końcu kolejne generacje szkła Corning, które to są coraz bardziej odporne zarówno na stłuczenie, jak i zarysowania.

Co natomiast wciąż pozostaje nieco na marginesie, to kwestie bakteriologiczne. Wiemy, że na powierzchni naszych smartfonów rozwijają się niezliczone ilości drobnoustrojów, ale metody przeciwdziałania temu są przeważnie tylko doraźne. Ot, sterylizatory UV czy czyszczenie alkoholem.

Miedziana folia przeciwko bakteriom

A może by jednak udało się i problem bakterii rozwiązać systemowo? Corning wraz z zespołem naukowców sądzi, że tak. Szczepionkę ma stanowić zaś nowa technologia TANCS, oparta na integracji klasycznego szkła dla wyświetlaczy z przezroczystą nanostrukturalną warstwą miedzi.

Wyjątkowo cienką warstwę miedzianej folii, o grubości zaledwie 3,5 nm, umieszczono na szkle Corning Gorilla Glass. Następnie, wykorzystując technologię wyżarzania termicznego, naukowcy podgrzali folię do temperatury 390°C przez dziesięć minut, po czym ją ochłodzili do temperatury pokojowej. W efekcie udało się nałożyć na ekran jednorodną warstwę nanocząstek miedzi.

Powstały materiał zachował antybakteryjne właściwości miedzi, ale stał się przezroczysty. Ponadto utracił swoje właściwości przewodności elektrycznej. Na wierzch folii naukowcy dodali warstwy dwutlenku krzemu i związków oleofobowych, aby nadać materiałowi dodatkową wytrzymałość.

W testach stwierdzono, że TANCS zabija 99,9% bakterii Staphylococcus aureus w ciągu dwóch godzin. Ponadto zachowuje skuteczność przez około dwa lata, nawet wobec stosowania środków czyszczących do polerowania ekranu. A ponoć dzięki zmianom w zewnętrznej strukturze, samo czyszczenie jest przy okazji łatwiejsze niż dotychczas.

Źródło zdjęć: Shutterstock / Alexandra Morosanu

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne