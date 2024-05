Szyk, klasa i nowoczesna technologia. Ubieramy się z Huawei Watch 4 Pro

Czy smartwatch może stać się podstawą modnej stylizacji? Odświeżamy garderobę z Huawei Watch 4 Pro Space Edition.

„Fura, skóra i komóra” było kwintesencją stylu w latach 90-tych. Od tamtej pory sporo się zmieniło i taka stylówka w dzisiejszych czasach raczej na nikim wrażenia nie zrobi – a w każdym razie wrażenia pozytywnego. Jedno jednak zostało po staremu: umiejętność zrobienia dobrego wrażenia nadal jest w życiu kluczowa, a nowoczesne gadżety mogą nam w tym pomóc.



Właśnie dlatego postanowiłem przewietrzyć moją szafę i skompletować dla siebie coś nieco bardziej wyjściowego. Tyle tylko, że zamiast komórki wykorzystam zegarek. I to nie byle jaki zegarek, a smartwatch Huawei Watch 4 Pro w specjalnej wersji Space Edition.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition – smartwatch dla elity

Zacznijmy od zegarka, bo to on jest tutaj główną gwiazdą. Jak wspomniałem, na warsztat weźmiemy Huawei Watch 4 Pro Space Edition. To jeden z wyższych modeli w ofercie chińskiego producenta. Ma naprawdę dużo do zaoferowania, ale nad technikaliami nie będziemy się tu za bardzo rozwodzić. Informacje na ten temat znajdziecie w co najmniej kilku innych materiałach na łamach TELEPOLIS.PL.

Ale tak w dużym skrócie, to łatwiej byłoby wymienić, czego tutaj nie ma, bo producent upchnął do środka masę zaawansowanej technologii i praktycznych dodatków. Jesteście wariatami zakręconymi na punkcie aktywności fizycznej? Znajdziecie tu ponad 100 trybów sportowych, nawigację GPS, do której nie potrzebujecie smartfona oraz możliwość nurkowania na głębokość do 30 metrów. Chcecie lepiej poznać swój organizm i zadbać o swoje zdrowie? Huawei Watch 4 Pro Space Edition pozwala na monitorowanie m.in. pulsu, jakości snu czy poziomu stresu. Posiada nawet wbudowane EKG, które może się okazać pomocne we wczesnym diagnozowaniu problemów z sercem. Wystarczy minuta, by zmierzyć osiem kluczowych parametrów zdrowotnych. A może po prostu szukacie akcesorium, które ułatwi Wam pozostawanie w kontakcie ze światem oraz najbliższymi? Tutaj z pewnością pomoże fakt, że zegarek Huawei współpracuje ze smartfonami praktycznie wszystkich marek – niezależnie od tego, czy mówimy o sprzęcie z Androidem, czy iOS – a nawet bez telefonu. Możemy podpiąć do niego kartę eSIM i rozmawiać prosto z naszego nadgarstka.

Ale najważniejsze jest to, jak Huawei Watch 4 Pro Space Edition się prezentuje, a prezentuje się zabójczo. Przede wszystkim nie wygląda jak odpustowa zabawka, a po prostu jak elegancki męski zegarek. Mamy tu klasyczną okrągłą kopertę, metalową bransoletę oraz widoczną na każdym kroku troskę o detale. Dotyczy to szczególnie nowej edycji Space Edition, nawiązującej swoim designem do podróży kosmicznych oraz wykonanej z tytanu pokrytego wytrzymałymi powłokami DLC. To ostatnie oznacza, że długie lata będziemy się mogli cieszyć gustownym wyglądem akcesorium.

Sportowa elegancja w dwóch odsłonach

Taki smartwatch prezentuje się bardzo uniwersalnie, ale najlepiej sprawdzi się w stylizacji business casual. Zawsze uważałem, że najlepsze pomysły to te najprostsze, w związku z czym szukając ubrań pasujących do Watch 4 Pro Space Edition w pierwszej kolejności sięgnąłem po klasyczną białą koszulę. Podwinięte rękawy, poluzowany kołnierz i mamy pierwszy krok na drodze do sportowej elegancji.



Krok drugi to wybór odpowiednich spodni, a idąc za ciosem, także butów. Jako że idą letnie miesiące, naturalnym, a przy okazji bardzo komfortowym wyborem może się okazać wybór klasycznych chinosów. Ze swojej strony pokusiłbym się wtedy o wybór spodni w nieco jaśniejszym kolorze, np. beżowym, z którym ładnie będą kontrastować kolorowe akcenty samego zegarka.

Dodajmy do tego ciemnobrązowe mokasyny oraz skórzany pasek i mamy pierwszą stylizację. Nieco bardziej formalną, ale nadal o sportowym zacięciu, co samo w sobie fajnie odzwierciedla charakter Huawei Watch 4 Pro Space Edition.

Można też pójść w nieco innym kierunku, zastępując chinosy dobrze dopasowanymi jeansami oraz uzupełniając całość wygodnymi sneakersami. W dalszym ciągu uzyskujemy stylizację mieszczącą się w ramach business casual, w której spokojnie możemy pojawić się na spotkaniu biznesowym albo – tu przykład z autopsji – śniadaniu prasowym. W takiej sytuacji można się nawet pokusić o uzupełnieniu jej prostym, cienkim swetrem lub sportową marynarką i np. ciemną, koralikową lub skórzaną bransoletą w formie dodatkowe akcentu.



Jednocześnie jednak w swojej podstawowej wersji taki zestaw jest na tyle niezobowiązujący, że świetnie sprawdzi się po prostu podczas chodzenia na co dzień. I znowu – na swój sposób świetnie oddaje to ducha nowego smartwatcha Huawei.

Kropka nad „i” – czas wybrać tarczę

I w zasadzie na tym można by było powoli kończyć, ale został jeszcze jeden drobiazg. Bo wiecie, czasem nawet najlepszą stylizację potrafi zepsuć jeden detal. Decydując się na smartwatcha takim detalem bardzo łatwo może okazać się tarcza zegarka.

Generalnie jest to taki trochę miecz obosieczny. Jak deklaruje producent, łącznie z tarczami dostępnymi w sklepie użytkownicy mogą wybierać spośród ponad 20 000 różnych wzorów. Co więcej, wiele z nich można dodatkowo skonfigurować i dopasować do swoich potrzeb. W efekcie każdy, ale to absolutnie każdy powinien być w stanie znaleźć tarczę skrojoną dokładnie pod swój gust i oczekiwania. Problem polega jedynie na tym, że nie każdy wzór będzie pasował do wybranej przez nas stylizacji.

Tak jak już wspomniałem, jestem fanem prostoty. W przypadku stylizacji business casual moim zdaniem najlepszym wyborem będzie prosta tarcza imitująca tradycyjny zegarek analogowy. Osobiście zdecydowałem się na jeden z wbudowanych fabrycznie wzorów, który doskonale komponuje się i z kopertą, i skompletowanym przeze mnie strojem.



Nie jest to jednak jedyny słuszny wybór, więc warto przejrzeć tarcze dostępne w sklepie, bo może znajdziecie tam taką, która bardziej przypadnie Wam do gustu. Albo zaprojektować własny wzór z wykorzystaniem wbudowanego w aplikację Huawei Zdrowie edytora. Warto jedynie pamiętać, że „mniej znaczy więcej”, a już na pewno należy wystrzegać się wszelkiej maści krzykliwych zdobień i mocno wyeksponowanych logotypów.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition – fundament eleganckiej stylizacji

I w ten sposób Huawei Watch 4 Pro Space Edition stał się podstawą eleganckiej stylizacji na każdą okazję. Nie wiem jak Wy, ale ja z efektów jestem bardzo zadowolony. Jeśli Wam też się podobają, to koniecznie polecam sprawdzić specjalną ofertę, którą producent przygotował na premierę zegarka. Tylko do 23 czerwca 2024 roku macie okazję kupić go już za 2599 zł, czyli o 200 zł taniej niż wynosi standardowa cena sugerowana. Myślę, że z takiej propozycji warto skorzystać.



