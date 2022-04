Rosja prezentuje swoją elektronikę. Targi szrotu czy przyzwoity sprzęt?

Rosyjski państwowy konglomerat technologiczny Rostec, zmotywowany zapewne zachodnimi sankcjami, postanowił zaprezentować kilka cudeniek stworzonych w lokalnych zakładach.

Moskiewski Goszakaz to coroczne ogólnorosyjskie forum biznesu, odbywające się w pierwszych dniach kwietnia. Tym razem jednak, z przyczyn oczywistych, organizatorzy musieli nieco zmienić formułę imprezy, przekształcając debatę nad możliwościami w pokaz siły lokalnego przemysłu. Manifestem namacalnym miała być krajowa elektronika.

Jeśli komuś cisną się teraz na usta żarty o ruskich jajkach, to może wziąć na wstrzymanie. Rosjanie pokazali bowiem kilka rozwiązań, które może i czapki z głowy nie strącą, ale mogą być pewnym urozmaiceniem na zdominowanym przez OEM-y rynku telekomunikacji i technologii. Oczywiście pod warunkiem, że działają tak, jak zostało obiecane – a wiemy, że akurat w przypadku rosyjskiej produkcji może być z tym różnie, niemniej to już inna sprawa.

Gwiazdą wieczoru był modułowy router Ethernet, oparty na autorskim procesorze Bajkał BE-T1000. O samym urządzeniu wiemy niewiele. Prócz tego, że ma ponoć specjalne mechanizmy chroniące przez atakami DDoS i możliwość wybudzenia po sieci, przez co, jak zapewnia Rostec, świetnie nadaje się do budowy systemów wideokonferencyjnych bądź monitoringu.

Bajkał BE–T1000: architektura MIPS32 w 32 nm

Osobliwość stanowi natomiast sam procesor, który po raz pierwszy trafia do produktu masowego. Bajkał BE-T1000 to konstrukcja zgodna z rosyjskim certyfikatem TORP, czyli sprzęt telekomunikacyjny produkcji krajowej. Choć tak naprawdę nie uświadczymy tu w pełni niezależnego łańcucha dostaw, bo produkcja w procesie litograficznym klasy 32 nm realizowana jest najprawdopodobniej na Tajwanie.

Co jednak mieli zaprojektować sami Rosjanie, to ta konkretna jednostka, bazująca na modelu programowym MIPS32 i mikroarchitekturze P5600 r5, dodajmy. Rzeczony układ ma dwa rdzenie o taktowaniu 1,2 GHz, a także 128 KB pamięci L2 i 1 MB pamięci L2. Idąc dalej, na pokładzie znajdziemy m.in. kontroler pamięci DDR3-1600, USB w standardzie 2.0 czy SATA 6 Gb/s. W końcu pojawia się też kwestia nadrzędna z perspektywy niniejszego zastosowania, a mianowicie 10-gigabitowy Ethernet. Jest to tym samym swoista wypadkowa starszego z nowszym, ale ma duże szanse zdać egzamin.

Co jeszcze? Rostec pokazał m.in. miniaturowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1280x1024 px, przeznaczony do wszelkiej maści nagłownych systemów informacyjnych i rozrywkowych, który ponoć od zera wyprodukowano w Federacji Rosyjskiej. Wymiary prototypu to raptem 15,5x12,5 mm. Na wystawie koncernu Sozvezdie pojawiły się z kolei cyfrowe stacje radiowe DMR o zwiększonej odporności na zakłócenia, ze sprzętowym szyfrowaniem.

