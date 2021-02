Nokia 3650 doczeka się nowej wersji?

Według plotek Nokia 3650 miałaby być kolejnym smartfonem fińskiego producenta, który doczeka się nowej wersji.

Według redakcji rosyjskiego portalu Mobiltelefon.ru jeszcze w tym roku mamy doczekać się odświeżonej wersji kolejnego klasyka Nokii. Nowy model miałby nawiązywać do kultowej Nokii 3650 z 2003 roku, która zyskała swego czasu dużą popularność nie tylko za sprawą swojej specyfikacji, ale i niecodziennego designu. Uwagę przykuwał przede wszystkim nietypowy układ klawiatury urządzenia, który swego czasu wzbudzał wiele kontrowersji.

Niestety o samym urządzeniu wiemy póki co niewiele. Jeśli doniesienia na jego temat okażą się prawdziwe, telefon prawdopodobnie doczeka się podobnych usprawnień, co reszta odświeżonych Nokii: większego wyświetlacza, lepszego aparatu, wsparcia dla współczesnych standardów łączności czy systemu Kai OS. Trudno powiedzieć czy producent zdecyduje się zachować nietypową klawiaturę oryginału. Jeśli mielibyśmy obstawiać, spodziewamy się raczej zobaczyć bardziej klasyczne rozwiązanie, nawiązujące do poprzednika wyłącznie wizualnie.

Oczywiście mając na uwadze, że bazujemy na plotkach, do informacji o nowej Nokii 3650 warto na razie podejść z odpowiednim dystansem. Z drugiej jednak strony debiut takiego urządzenia dobrze wpisywałby się w dotychczasowe działania HMD Global.

Źródło tekstu: Mobiltelefon.ru