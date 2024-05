HiBreak to smartfon z kolorowym ekranem E Ink

Bigme, producent ekskluzywnych czytników książek opartych na e-papierze, rusza na podbój smartfonowego rynku. HiBreak zaoferuje kolorowy ekran E Ink.

Kolorowe ekrany E Ink szturmem biorą świat czytników książek, czas na smartfony

Chociaż współczesne telefony potrafią świecić swoimi ekranami naprawdę jasno i nie są im już tak straszne promienie słońca, jak kiedyś, do ekranów olejowych wciąż nie mają startu pod względem czytelności. Nie wspominając nawet o zużyciu energii przed ekran, które jest śmiesznie małe w przypadku E Ink. Ekrany E Ink świecą światłem odbitym, a tym samym im jaśniejsze jest nasze otoczenie, tym stają się bardziej czytelne. Czyli odwrotnie do tradycyjnych wyświetlaczy.

Do niedawna kolorowe ekrany E Ink były rzadkością, teraz trafiają już nawet do bardziej przystępnych cenowo czytników książek, jak ostatnie propozycje firmy Kobo. I to właśnie ten moment wybrała chińska marka Bigme, znana z oferty luksusowych czytników ebooków, na zaprezentowanie swojego pierwszego telefonu w ofercie:

Producent próbował być tajemniczy... ale wiemy już dużo

Telefon ma 5,84-calowy ekran E Ink w dwóch wersjach do wyboru — kolorowej i czarnobiałej. Dwa są też warianty procesorów dla każdej opcji ekranu. Pierwszy z nich ma ośmiordzeniowego MediaTeka MKT6765, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, łączność LTE i Androida 11. Drugi wariant specyfikacji oparty jest na MediaTeku Dimensity 900, z 8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej i Androidem 14, a do tego z łącznością 5G.

Producent nie podał jeszcze cen swoich telefonów. Analitycy spodziewają się cen nieco ponad 200 dolarów za najtańszy wariant do około 400 dolarów za topowy model.

