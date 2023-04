WhatsApp bierze się za prywatność. Idzie ważna funkcja

WhatsApp już wkrótce doczeka się nowej funkcji. Docenią ją przede wszystkim użytkownicy, którzy cenią sobie prywatność.

Firma Meta wkłada wiele wysiłku, by przekonać nas, że WhatsApp jest komunikatorem bezpiecznym oraz ceniącym prywatność użytkowników.

Czy w to uwierzymy - sprawa indywidualna. Trzeba natomiast pochwalić, bo aplikacja doczekała się dzięki temu kilku przydatnych funkcji, a niebawem dołączy do nich kolejna.

WhatsApp pozwoli zabezpieczyć wiadomości odciskiem palca

W plikach najnowszej bety aplikacji WhtasApp dla Androida (2.23.8.2) redakcja serwisu WABetaInfo odnalazła odniesienia do nowej funkcji, nad którą pracują twórcy komunikatora.

Pozwoli ona na zablokowanie dostępu do wybranych czatów i zabezpieczenie ich hasłem lub za pomocą odcisku palca. W ten sposób osoby niepowołane nie będą mogły odczytać naszych wiadomości, nawet jeśli uzyskają dostęp do telefonu.

Aktualnie funkcja w dalszym ciągu jest rozwijana i nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie trafi do użytkowników. Mimo to jest to jedno z tych usprawnień, którego sami nie możemy się doczekać.

