Mapy Google wkrótce się zmienią. Oto, co musisz wiedzieć

Google ogłosił wprowadzenie trzech nowości do swoich Map, które mają pomóc użytkownikom podczas planowania wakacji. A to zadanie nie zawsze należy do łatwych.

Rekomendacje od innych

Dobry plan na wakacje to połowa sukcesu. W ich zaplanowaniu mogą pomóc rekomendacje od osób, którym można zaufać. Dlatego gigant z Mountain View postanowił ułatwić odkrywanie przydatnych list z rekomendacjami, pochodzących z popularnych witryn oraz od społeczności Map Google. Na początek dla wybranych 40 miast w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Oto jak to działa: załóżmy, że planujesz podróż do Nowego Jorku lub Los Angeles – po prostu wyszukaj miasto w Mapach i przesuń palcem w górę, aby zobaczyć wyselekcjonowane listy rekomendacji od osób, które dobrze znają to miasto. Zobaczysz także listy z ulubionych witryn, takich jak restauracje wyselekcjonowane przez ekspertów The Infatuation, przewodniki Lonely Planet po kultowych miejscach i ukrytych perełkach, 36-godzinne trasy The New York Times oraz przewodniki OpenTable po najlepszych nowych restauracjach. Jeśli znajdziesz listę, która Ci się spodoba, zapisz ją na mapie lub udostępnij znajomym.

Są trzy rodzaje list z rekomendacjami:

Twórz i udostępniaj własne listy

Każdy może również stworzyć własną listę miejsc wartych odwiedzenia, a następnie udostępnić ją bliskim lub znajomym. Wystarczy w tym celu dotknąć przycisku "Nowa lista" w zakładce "Zapisane". Za każdym razem, gdy przeglądamy jakieś miejsce w Mapach, można je po łatwo dodać do listy, aby zapisać je na później i zawsze widzieć je przypięte na mapie.

Teraz możesz wybrać miejsca zamówień, które pojawią się na Twoich listach, aby były jeszcze bardziej przydatne. Jeśli więc planujesz podróż i opracowujesz rekomendacje, możesz uporządkować je chronologicznie – jak plan podróży. Po odwiedzeniu miejsc z listy przesuń je w górę lub w dół, aby utworzyć listę rankingową odwiedzonych miejsc, która pomoże Ci przedstawić najlepsze rekomendacje. Na swoich listach możesz również umieszczać linki do treści ze swoich kanałów społecznościowych – takich jak recenzja pysznego posiłku, który zjadłeś – aby pokazać, dlaczego zasługuje on na umieszczenie na Twojej liście. Te aktualizacje zostaną wprowadzone na całym świecie na Androida i iOS jeszcze w tym miesiącu.

Sztuczna inteligencja pokaże, na co patrzeć

Google nie zapomina również o sztucznej inteligencji, nad której rozwojem intensywnie pracuje. AI pomoże w wyciąganiu istotnych rzeczy, które trzeba wiedzieć o miejscach, które planujemy odwiedzić. Wystarczy zaznaczyć miejsce w Mapach Google, by zobaczyć zdjęcia i recenzje pokazujące to, co inni w nim kochają. Może to dotyczyć na przykład jakiegoś świetnego dania w restauracji czy wyluzowanej atmosfery w barze. I o wiele więcej.

Google planuje również odświeżyć latem wygląd Map. Nowy projekt ma zawierać czysty ekran główny z mniejszą liczbą kart oraz nowe kolory pinezek, ułatwiających znajdowanie miejsc na mapie.

Jeśli więc wybierasz się na plażę, zwiedzasz nowe miasto lub chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najlepszymi miejscami do odwiedzenia tego lata, Mapy są tutaj, aby Cię informować i pomóc Ci w drodze.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google