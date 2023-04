Znana przeglądarka dostanie kopa. Chodzi o AI

Microsoft zapowiedział nową funkcję, która już wkrótce trafi do wszystkich użytkowników przeglądarki Edge. Będzie można skorzystać z możliwości sztucznej inteligencji.

W zeszłym roku wiele firm zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji postanowiło udostępnić narzędzia zwykłemu internaucie i pokazać, do czego zdolna jest AI. Na początku dostaliśmy kilka generatorów obrazów typu DALL-E, Midjourney, czy Stable Diffusion, które były w stanie wygenerować obrazy na podstawie tekstowego opisu.

Następnie pojawił się ChatGPT, zaawansowany model językowy, będący w stanie prowadzić spójną konwersację z człowiekiem. Jednak to, czego byliśmy świadkami w zeszłym roku, było zaledwie przedsmakiem tego, czego możemy doświadczyć teraz.

Microsoft Edge z generatorem obrazów AI

Microsoft udostępnia swój generator obrazów AI oparty na DALL-E, który trafi na wszystkie komputery użytkowników Edge na całym świecie. Firma pojawienie się funkcji ogłosiła w zeszłym miesiącu, kiedy zintegrowała technologię generowania obrazu z chatbotem Bing, ale teraz narzędzie może stać się dostępne dla znacznie szerszej publiczności.

Generator obrazów AI będzie dostępny z prawej strony przeglądarki na pasku narzędzi. By skorzystać z funkcji, wystarczy kliknąć ikonę i wpisać, co tylko chcemy, a generator "wypluje" nam obraz. Jak informuje Microsoft, najpierw do tego paska narzędzi trzeba będzie generator obrazów AI ręcznie dodać.

Usługa dostępna jest już teraz, choć pewnie minie trochę czasu, zanim pojawi się w przeglądarce każdego użytkownika Edge.

Zobacz: Masz takie hasło? Lepiej od razu zmień, bo kusisz los

Zobacz: Skandal u Elona Muska. Nagrywali klientów i mieli świetną zabawę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: monticello / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Microsoft, The Verge