Za kryzys energetyczny w tym kraju odpowiadają górnicy

Kazachstan zmaga się z kryzysem energetycznym. Wszystkiemu winni są kopacze kryptowalut, którzy przenieśli tam swoją działalność z Chin.

Już kilka miesięcy temu Chiny rozpoczęły walkę z górnikami kryptowalut. Państwo Środka zaczęło systematycznie wprowadzać kolejne zakazy, przez co wydobywanie Etherum i innych cyfrowych walut jest tam niezgodne z prawem. Finalnie odbiło się to nie tylko na tym azjatyckim państwie. Mocno i w sposób pośredni oberwały też inne kraje.

Kryzys przez górników kryptowalut

Jedną z ofiar chińskich zakazów, wymierzonych w rynek kryptowalut, jest Kazachstan. Państwo na skraju Europy i Azji zmaga się aktualnie z ogromnym kryzysem energetycznym. Winni są właśnie górnicy kryptowalut, którzy do Kazachstanu przenieśli swoją działalność z Chin. Szacuje się, że to prawie 88 tys. kopalni kryptowalut, które mają ogromne zapotrzebowanie na energię.

W Kazachstanie w ciągu roku zapotrzebowanie na energię wzrosło aż o 8 procent. To dużo więcej w porównaniu ze standardowym wzrostem rok do roku o mniej więcej 1-2 procent, z którym infrastruktura jest w stanie sobie poradzić. Spowodowało to kryzys energetyczny, przez który w wielu regionach brakuje energii, a poszczególne elektrownie były czasowo zamykane.

Jedna z firm — KEGOC — zapowiedziała już, że będzie racjonować energię do 50 zarejestrowanych kopalni, a w razie problemów one jako pierwsze zostaną odłączone. Z kolei aż 2,5 tys. kopalni na południu Kazachstanu zostało zamkniętych, bo z powodu braku energii nie były w stanie działać.

Innym państwem, które zmaga się z podobnym kryzysem, jest Szwecja. Skandynawowie wręcz nawołują do wprowadzenia europejskiego zakazu kopania kryptowalut.

