Samsung pracuje nad własnym narzędziem do nagrywania ekranu Windows 10

W sieci pojawiły się pierwsze informacje o autorskim narzędziu Samsunga, które umożliwi zapisywanie ekranu Windows 10. Wiemy nawet, jakie będzie mieć możliwości.

Samsung planuje dodawanie tego narzędzia - nazwanego po prostu Samsung Screen Recorder - do produkowanych przez siebie laptopów z systemem Windows 10. Jak wiemy, system Microsoftu posiada wbudowane narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu ("Wycinek i szkic"), jednak nie ma możliwości nagrywania materiałów wideo. Aplikacja firmy Samsung ma dawać w tym aspekcie podstawowe możliwości, a także oferować przejrzysty i prosty interfejs, w którym będzie można wybrać rozdzielczość nagrania, zapis z dźwiękiem lub bez niego, nagrywanie z kursorem/bez kursora, wybrać folder zapisu, skonfigurować własny skrót klawiaturowy do rozpoczęcia i zakończenia nagrywania.

Aplikacja ma także umożliwić wykonywanie zrzutów ekranu i ich zapis w formatach .jpg, .png, .tiff oraz .bmp. Domyślnie rejestrowanie wideo odbędzie się po 3-sekundowym odliczaniu. Do tego będzie możliwe nagrywanie obrazu z kamerki wideo. Pierwsze zrzuty ekranu z jego działania prezentują się następująco:

Zobacz: Nowy Samsung ze Snapdragonem 750G pojawia się w Geekbench

Narzędzie jest aktualne testowane w Microsoft Store, a po opublikowaniu będzie dostępne jedynie dla użytkowników laptopów Samsunga. Innym pozostaje skorzystanie z zestawu narzędzi Powertoy, które ma podobną funkcjonalność, a stoi za nim Microsoft.

Zobacz: Windows 10: Microsoft prezentuje nowe narzędzie do zarządzania dyskami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MS PowerUser

Źródło tekstu: MS PowerUser