Lidl rozpieszcza majsterkowiczów. Elektronarzędzia mocno przecenione

Lidl ponownie aktualizuje swoją ofertę tymczasową. Tym razem nie zabraknie sprzętu, który zainteresuje przede wszystkim majsterkowiczów.

Lidl opublikował nową gazetkę, w której znajdziemy sporo ciekawych promocji. W najbliższym czasie w niższych cenach będzie można upolować zestawy elektronarzędzi, które szczególnie powinny zainteresować fachowców i domorosłych majsterkowiczów.

Lidl wyprzedaje elektronarzędzia

Od soboty 27 stycznia w Lidlu będzie można natrafić na elektronarzędzia w niższych cenach. Przykładowo zapłacimy 100 złotych mniej za młotowiertarkę z udarem 1050 W. Jej promocyjna cena to 199 złotych. Obniżce podlega również cena lasera krzyżowego ze statywem. W tym przypadku za urządzenia zapłacimy 99 złotych, czyli 40 zł mniej niż standardowo.

To jednak nie koniec pozycji dla majsterkowiczów. W ostatni weekend stycznia na półki sklepowe trafi również wyrzynarka 800 W ze wbudowaną lampą roboczą LED w cenie 119 złotych. Nie zabraknie szlifierki wielofunkcyjnej 3 w 1 o mocy 200 W z płynną regulacją liczby drgań. Jej cena wyniesie również 119 złotych. Tymczasem za 199 złotych będzie można nabyć szlifierkę taśmową 900 W z funkcją zasysania i ze zdejmowanym pojemnikiem na pył. Co więcej, urządzenie można dostosować zarówno do prawo, jak i leworęcznych użytkowników.

Więcej szczegółów na temat nadchodzących promocji można znaleźć w oficjalnej gazetce Lidla.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), Lidl gazetka

Źródło tekstu: Lidl gazetka