Lidl wyprzedaje akumulatory. Oto oferta na luty 2024

Lidl udostępnił najnowszą gazetkę promocyjną. Dowiadujemy się z niej, że już wkrótce na półki sklepowe powrócą akumulatory wraz z ładowarkami.

Lidl wejdzie w nowy miesiąc z przytupem, gdyż od lutego w sklepach sieci dostępny będzie nowy asortyment tymczasowy. Wśród ograniczonych czasowo ofert nie zabraknie zestawów ładowarek, akumulatorów i narzędzi marki Parkside.

Lidl wyprzedaje akumulatory

Już od 1 lutego w sklepach sieci Lidl natrafić będzie można na wiele przydatnych narzędzi. Szczególnie zadowoleni z nowego asortymentu będą majsterkowicze i fachowcy, którzy będą mogli zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt, często w niższej cenie niż zwykle. Tym razem dostępne będą akumulatory z serii Parkside X 20 V Team. Będzie można kupić wersję 20 V, 4 Ah za 149 złotych. Jego mniejsza wersja 20 V, 2 Ah będzie kosztować 79 złotych. Dostępna będzie również ładowarka 65 W, 2,4 Ah za 39,99 zł.

Oprócz tego pojawią się ciekawe promocje na elektronarzędzia. Przykładowo akumulatorową wkrętarkę do suchej zabudowy dostaniemy 30 zł taniej, czyli za 119 złotych. Podobnie akumulatorową wiertarkowkrętarkę będzie można kupić za 99 złotych. Z kolei akumulatorowy zestaw modelarski 20 V do szlifowania, wiercenia, polerowania i grawerowania będzie kosztował 50 złotych mniej. Dostaniemy go za 149 zł.

Zarówno akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho, jak i akumulatorowy zszywacz 20 V będzie można kupić 35% taniej. Ich promocyjne ceny to odpowiednio 200,85 zł oraz 142,35 zł.

Zobacz: Karta graficzna nie tylko poprawi jakość wideo, ale doda też HDR

Zobacz: PowerColor przygotował dwa tanie Radeony RX 7600 XT

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), Lidl gazetka

Źródło tekstu: Lidl gazetka