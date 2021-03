Inteligentny odkurzacz Lydsto R1 automatycznie opróżni pojemnik na kurz

Automatyczne odkurzacze cały czas zyskują na popularności, bo dzięki nim nie trzeba samodzielnie czyścić pomieszczeń. To, co wymaga czyszczenia, to natomiast pojemnik na kurz, który może powodować problemy. Najnowszy, inteligentny odkurzacz Lydsto R1 ma zdolność do automatycznego zbierania kurzu, rozwiązując w ten sposób problem ręcznego czyszczenia pojemnika.

Lydsto R1 składa się z dwóch głównych elementów – odkurzacza oraz stacji zbierającej kurz, która jednocześnie pełni rolę ładowarki. Gdy robot odkurzający zakończy zamiatanie i rozpocznie ładowanie, stacja dokująca automatycznie zacznie zbierać kurz, odsysając odpady z pojemnika i transportując je do szczelnego worka.

Jak radzi sobie ze zbieranie kurzu?

Stacja dokująca Lydsto R1 ma krótki kanał o długości 430 mm, co ułatwia jej zbieranie kurz i zmniejsza ryzyko zatoru. Dzięki silnikowi o prędkości 50 tys. obrotów na minutę i mocy ssania 30 kPa skuteczność czyszczenia pojemnika sięga nawet 98 procent. Gdy robot powróci do stacji po zamiataniu, uruchomi funkcję automatycznego zbierania kurzu. Wtedy też pojemnik na kurz zostanie dokładnie oczyszczony z włosów, kurzu i innych śmieci. Odpady w pojemniku są tymczasowo składowane w worku na kurz o pojemności aż 3 litrów, który wystarczy mniej więcej na miesiąc w przeciętnym gospodarstwie domowym. Innymi słowy, wystarczy tylko raz w miesiącu wymienić worek na kurz.

Moc czyszczenia

Odkurzacz Lydsto R1 ma moc ssania 2700 Pa, co pozwala mu z łatwością zbierać kurz, pył, włosy czy też naskórek. Urządzenie ma precyzyjny, sterowany elektroniczne zbiornik na wodę, regulowany w zależności od rozmiaru czyszczonego pomieszczenia, dzięki czemu woda jest równomiernie rozprowadzana na całej podłodze bez zostawiania zacieków. Warto wspomnieć też o funkcji automatycznego rozpoznawania dywanu, po którym odkurzacz zwiększy ciśnienie wytwarzane w zbiorniku z wodą i uruchomi inteligentny tryb prania dywanów.

Umiejętna nawigacja

Lydsto R1 jest wyposażony w precyzyjny, radarowy czujnik laserowy LDS z autonomicznym algorytmem pozycjonowania, zintegrowaną nawigacją Lysmart V5, precyzyjnym planowaniem, błyskawiczną możliwością tworzenia mapy budynku lub mieszkania, a do tego możliwością dokładnego rozpoznawania przeszkody oraz wzniesień i dostosowywania na tej podstawie trasy.

Wytrzymałość

Lydsto R1 wyposażony jest w akumulator o pojemności 5200 mAh, który zapewnia około 150 min pracy na jednym ładowaniu. Odkurzacz oferuje funkcję inteligentnego planowania, które pozwala mu automatycznie obliczyć energię potrzebną do ukończenia czyszczenia. Po doładowaniu do odpowiedniego poziomu urządzenie będzie kontynuować sprzątanie. To szczególnie przydatne w dużych gospodarstwach domowych ze zwierzętami, gdzie dbanie o porządek jest szczególnie uciążliwe.

Lydsto R1 może też tworzyć wielopoziomowe mapy budynków, za pomocą aplikacji pozwala na ustawienie dedykowanych trybów pracy, a także ma możliwość pokonywania przeszkód o wysokości 20 mm czy też funkcję zapobiegania upadkom. Jednak najbardziej zaskakuje jego cena, która jest niższa w porównaniu do wielu popularnych marek inteligentnych odkurzaczy z automatycznym opróżnianiem pojemnika, bowiem zestaw obu sprzętów sprzedawany jest za jedyne 350 dolarów.