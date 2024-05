Zrobili pierwszego Androida. Dziś są cieniem dawnej potęgi

Ta firma pokazała, że nie trzeba mieć setek lat doświadczenia, by konkurować z najlepszymi producentami smartfonów. Byli liderami we wprowadzeniu wielu innowacji. Dziś niestety są cieniem dawnej potęgi w tej branży.

Podobno wspiąć się na szczyt to jeszcze nie najtrudniejsze wyzwanie. Dużo trudniej się tam utrzymać. W ten scenariusz świetnie wpisuje się kolejny producent, któremu przyglądamy się w ramach naszego cyklu "Historia pewnej marki telefonów". Dziś na warsztat trafia HTC, które stoi między innymi za wykonaniem pierwszego na święcie smartfonu z Androidem na pokładzie.

Ikoniczny zegarek

Jednak o tym fakcie nie pamięta aż tyle osób. Dużo częściej pierwszym skojarzeniem z tajwańskim producentem jest bardzo charakterystyczny... widżet zegarka klapkowego na głównym ekranie wielu modeli od HTC. Niestety jednak po fali świetnych rozwiązań firma wpadła trochę w kłopoty, z których ciężko było się jej wygrzebać. Cytując klasyka, "jak do tego doszło?" Tak się składa, że jednak wiem i opowiem Wam o tym w poniższym materiale wideo.

Historia HTC przypomina trochę losy innego producenta, który równie szybko wzleciał, co upadł. Choć w przypadku, Blackberry, w przeciwieństwie do tajwańskiej firmy, opowieść w sektorze mobile została już zamknięta. A jeśli jesteście ciekawi co dziś oferuje HTC możecie zerknąć do materiałów poniżej.

