DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji naziemnej. Od marca tego roku będzie wprowadzany sukcesywnie w różnych regionach w Polsce, a od 30 czerwca będzie już obowiązywał w całym kraju. Czy trzeba zmieniać telewizor? Co zrobić, by nadal móc odbierać ulubione programy?

Rozpoczynający się nowy rok to nie tylko okazja do ambitnych postanowień – to także zbliżająca się wielkimi krokami rewolucja dla osób korzystających z telewizji naziemnej. Od 30 czerwca 2022 roku dotychczasowy standard nadawania DVB-T zostanie zastąpiony przez DVB-T2/HEVC.

Nadchodzi DVB-T2/HEVC – jak się przygotować?

Co to oznacza? Przede wszystkim to, że od przyszłego roku wyłącznie telewizory wyposażone we wbudowany tuner DVB-T2/HEVC będą mogły w dalszym ciągu odbierać programy nadawane w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Posiadacze starszych odbiorników powinni zdecydować czy wymienią telewizor na nowy, kompatybilny z nadchodzącym standardem lub zdecydują się na zewnętrzny dekoder.

Obie opcje mają swoje plusy i minusy. Zewnętrzny dekoder będzie często opcją tańszą i mniej angażującą. Nie musimy wymieniać starego sprzętu, a wystarczy, że podłączymy do niego dodatkowe „pudełko”, które będzie stało gdzieś na stoliku RTV. Taki układ może być jednak bardziej uciążliwy w obsłudze (może pojawić się konieczność posługiwania się dwoma pilotami, dodatkowy zasilacz , mogą by dwa odrębne interfejsy itd.) oraz – przede wszystkim – możemy nie odczuć niektórych korzyści związanych z przejściem na nowy standard nadawania telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC związanych np. z jakością obrazu jeśli mamy np. telewizor Full HD i dekoder.

Dlatego warto zastanowić się nad zakupem telewizora kompatybilnego z nowym standardem telewizji naziemnej. Jest to co prawda opcja droższa, ale w dłuższej perspektywie może przynieść dużo korzyści i pozwoli w pełni skorzystać z tego, co przyniesie nowa telewizja.

Nowy standard telewizji naziemnej to wyższa jakość obrazu

Przede wszystkim nowy telewizor pozwoli nam cieszyć się znacznie wyższą jakością obrazu. Dzięki lepszemu wykorzystaniu pasma radiowego standard DVB-T2/HEVC umożliwi transmisję programów w rozdzielczości 4K, a więc cztery razy wyższej niż w przypadku tradycyjnego Full HD. To oznacza o wiele bardziej realistyczny, szczegółowy obraz i to nawet w przypadku większych przekątnych ekranu.

Jeśli nadal trzymacie swój stary telewizor 43” w obawie, że po przesiadce na większy ekran stracicie na jakości, to nie musicie się dłużej martwić. W przypadku rozdzielczości 4K spokojnie możecie sięgnąć po panele o przekątnej 55”, 65” albo i większej i nadal cieszyć się obrazem ostrym niczym brzytwa.

Warto przy tym pamiętać, że wysoka rozdzielczość zaprocentuje nie tylko w przypadku programów 4K nadawanych w ramach nowego standardu telewizji naziemnej. Dzięki technologii upscalingu nowoczesne telewizory potrafią sprawić, że także materiały w niższej rozdzielczości – np. nadawane w rozdzielczości Full HD lub pochodzące z płyt Blu-Ray – będą wyglądały znacznie lepiej. Ba, bardzo często ulepszony obraz nie różni się znacznie od treści dostarczanych natywnie w rozdzielczości 4K.

Tego typu technologię można znaleźć w praktycznie wszystkich nowych telewizorach marki Samsung. W szczególnie dobrze radzą sobie z tym wysokie modele z rodziny QLED, gdzie do upscalingu wykorzystywany jest procesor AI Quantum 4K oraz zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego. Nawet w przypadku tańszych urządzeń skok jakości potrafi jednak zrobić olbrzymie wrażenie.

A warto pamiętać, że na 4K świat się nie kończy i już dziś na wyciągnięcie ręki są telewizory 8K oferujące jeszcze wyższą jakość obrazu. Znajdziemy je m.in. w tegorocznej linii Neo QLED firmy Samsung.

DVB-T2/HEVC – więcej kanałów dla każdego

Wyższa jakość obrazu nie jest jednak jedyną zaletą nadchodzącego nowego standardu telewizji naziemnej. Dzięki technologii DVB-T2/HEVC oraz lepszemu zagospodarowaniu pasma radiowego możliwe będzie przede wszystkim wysyłanie większej ilości danych.

To oznacza więcej kanałów dostępnych na wyciągnięcie ręki. Programy tematyczne, informacyjne, filmowe – możliwości są w zasadzie nieograniczone. Jako widzowie będziemy mogli więc cieszyć się większym wyborem treści dopasowanych do naszych potrzeb i zainteresowań, a to wszystko przy zachowaniu najwyższej jakości obrazu i dźwięku.

Telewizor z DVB-T2/HEVC – który wybrać?

Na co zwrócić uwagę podczas wybierania telewizora z obsługą DVB-T2/HEVC? W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy na pewno go potrzebujemy. Choć nowy standard telewizji naziemnej stanowi pod wieloma względami rewolucję, to istnieje szansa, że Wasz aktualny telewizor już jest z nim zgodny, szczególnie jeśli kupiliście go w ciągu ostatnich 3-4 lat. Jak to sprawdzić? Najprościej będzie po prostu rzucić okiem do instrukcji obsługi. Jeśli jesteście już posiadaczem telewizora Samsung, sprawdźcie na specjalnie przygotowanej stronie.

Decydując się na nowy telewizor powinno być o tyle łatwiej, że dziś w zasadzie wszystkie urządzenia dostępne w sklepach standard DVB-T2/HEVC już obsługują. Dla bezpieczeństwa warto jednak upewnić się przed zakupem i poszukać tej informacji w tabelce ze specyfikacją techniczną na stronie producenta.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na rozdzielczość i przekątną ekranu. Jak już wspomniałem, w ramach nowego standardu telewizji naziemnej możliwe będzie nadawanie treści w rozdzielczości 4K, czyli 3840x2160. Warto w związku z tym rozglądać się za modelem, który pozwoli nam z tego skorzystać.

Wybierając konkretny model warto także zwrócić uwagę na to, jakie oferuje on możliwości poza odbiorem telewizji naziemnej. Dotyczy to w szczególności rozwiązań z zakresu Smart TV. Przykładowo, na telewizorach marki Samsung wyposażonych w system Tizen można bez pomocy dodatkowych urządzeń oglądać treści pochodzące z popularnych usług streamingowych, np. Netflix i HBO Go, oraz odbierać kanały telewizji internetowej.

Nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej – od kiedy obowiązuje?

Przejście na nowy standard telewizji naziemnej odbywać się będzie etapami, w związku z czym część osób będzie miała na przygotowania więcej czasu, inni mniej. Od kiedy DVB-T2 będzie obowiązywać w poszczególnych rejonach? Harmonogram przejścia na DVB-T2/HEVC wygląda następująco:

- od 28.03 2022 r.: Rejon Sudetów i Dolnego Śląska, województwo lubuskie

- od 25.04.2022 r.: Pas Pomorza od Szczecina do Trójmiasta, duża część Wielkopolski, Kujawy, zachodnia część Mazowsza

- od 23.05.2022 r.: południowa część Wielkopolski, Ziemia Łódzka, Kielecczyzna, Podkarpacie, Małopolska, Górny Śląsk, Opolszczyzna

- od 27.06.2022 r.: Mazowsze, Polska Wschodnia (od Suwalszczyzny, przez Podlasie, po Lubelszczyznę i Zamojszczyznę), okolice Zalewu Wiślanego

Jak widać do rewolucji zostało nam jeszcze kilka miesięcy, ale lepiej nie czekać i pomyśleć o zmianie sprzętu jak najszybciej. Nie należy się też tego obawiać. Przechodziliśmy już z telewizji analogowej na cyfrową i okazało się to łatwe. Tym razem nie trzeba wymieniać anteny. Wystarczy tą, którą mamy obecnie a klienci kablówek i telewizji satelitarnej będą nadal korzystali z ich usług i nie muszą nic zmieniać.

1https://www.gov.pl/web/dvbt2/zmiana-standardu-naziemnej-telewizji-cyfrowej-w-polsce

Materiał powstał we współpracy z firmą Samsung

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung