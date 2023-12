Lubisz odbierać telefon? Król Karol III da ci pracę

Ile można zarobić na odbieraniu telefonów? Całkiem sporo, bo około 11 tysięcy miesięcznie. Taka oferta czeka na chętnych w… Pałacu Buckingham.

Odbieranie telefonów wydaje się prostą i niewymagającą pracą, więc myśląc o wyborze takiej ścieżki kariery zawodowej, trudno myśleć o imponujących zarobkach. Chyba że rzecz się dzieje w Wielkiej Brytanii, a pracowników szuka sam król Karol III.

Jak donosi Plejada.pl, król Karol III po śmierci Elżbiety II musiał zająć się dość przyziemnymi sprawami, czyli zadbać o Pałac Buckingham i otaczające go ogrody. Z jego polecania administracja pałacu poszukuje nowych pracowników, w tym „operatora telefonu”.

Pod tym nieco mylącym pojęciem w ogłoszeniu o pracę poszukiwana jest osoba, której zadaniem będzie odbieranie telefonów. Nowy pracownik Pałacu Buckingham ma przede wszystkim zająć się obsługą połączeń między rezydencjami królewskimi. Takich rozmów tygodniowo jest około 4 tys., więc nie będzie czasu na nudę.

W ogłoszeniu wymieniane są wymagania wobec pracownika: trzeba mieć wcześniejsze doświadczenie w pracy na centrali telefonicznej lub recepcji, podstawowe umiejętności informatyczne oraz elastyczne i proaktywne podejście do pracy.

Królewscy „operatorzy telefonów” pracują na zmiany od 8.00 do godz. 22.00, więc Pałac Buckingham potrzebuje co najmniej dwóch takich ludzi. Zmiany planowane są na pięć tygodni, w tym czasie pracownik musi też pełnić dwa dyżury weekendowe.

Ile można na tym zarobić? Za 38 godzin pracy tygodniowo „operator telefonu” otrzyma wynagrodzenie w wysokości 26 tys. funtów brytyjskich rocznie, czyli ponad 130 tys. zł. Miesięcznie jest to ponad 2 tys. funtów, czyli około 11 tys. zł. Do tego pracownik otrzyma bezpłatne lunche w czasie pracy i specjalny dodatek emerytalny.

Jak na polskie warunki to bardzo dobra pensja, choć w realiach brytyjskich taka kwota oscyluje wokół średniej krajowej. Co więcej, w Londynie średnie zarobki wynoszą o wiele więcej, bo blisko 4 tys. funtów, czyli ponad 20 tys. zł. Może więc się okazać, że król Karol III nie znajdzie zbyt szybko chętnych do nowej pracy. Zainteresowani mają czas na zgłoszenie swojej kandydatury do 2 stycznia 2024 r.

Zobacz: Kongres USA zajmuje się UFO. Żądają ujawnienia dokumentów

Zobacz: Putin spotkał się ze swoim sobowtórem. Jest nagranie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Plejada.pl, Pałac Buckingham