PKO BP ma problemy techniczne. Wstrzymuje sprzedaż usługi

PKO Bank Polski wstrzymał sprzedaż usługi Bezpiecznie w Internecie. Ponoć rozwiązanie jeszcze zdąży powrócić, ale na razie bank doświadcza niesprecyzowanych problemów technicznych.

Usługa Bezpiecznie w Internecie PKO Banku Polskiego weszła do oferty w październiku ubiegłego roku. Przygotowana wspólnie z firmą F-Secure, wedle opisu miała m.in. blokować złośliwe strony, filtrować treści pod kątem nieletnich, umożliwiać zarządzanie hasłami czy ograniczać czas spędzany przed ekranem.

Miała, gdyż jak donosi serwis Cashless.pl, powołując się na jednego ze swych czytelników, nieoczekiwanie zniknęła z oferty. Subskrypcji, kosztującej pierwotnie 5 zł na miesiąc, nie da się w tej chwili wykupić.

Jak ujawniono, winne mają być niesprecyzowane problemy techniczne. PKO BP przyznaje się do trudności, aczkolwiek zapewnia też, że aktywni abonenci dalej mogą ze wszystkich oferowanych im udogodnień korzystać. Co więcej, niebawem Bezpiecznie w Internecie ma do portfolio powrócić. choć nie wiadomo, kiedy dokładnie się to stanie.

Zakup usługi Bezpiecznie w internecie w aplikacji IKO i serwisie iPKO jest tymczasowo niedostępny z powodów technicznych. Zakupione dotychczas usługi są aktywne, a szczegóły tych zakupów są nadal widoczne w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej. Wraz z dostawcą pracujemy nad ponownym udostepnieniem zakupu tej usługi w najbliższych dniach

– zapewnia PKO BP w oświadczeniu.

