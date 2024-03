Rządowa strona walczy w konkursie WSIS Prizes 2024

Strona internet.gov.pl, wspólne dzieło Ministerstwa Cyfryzacji oraz Instytutu łączności, walczy o nagrodę w tegorocznej edycji konkursu WSIS Prizes 2024. Każdy może wziąć udział w głosowaniu, które potrwa do końca marca.

Internet.gov.pl to rządowa strona, za pomocą której można sprawdzić dostępność szerokopasmowego Internetu w wybranej przez siebie lokalizacji. W serwisie poznamy operatorów, których sieć dociera pod wybrany adres, czy deklarowaną przez nich szybkość Internetu oraz dowiemy się o planowanych w tej lokalizacji inwestycjach. Korzystając z tej samej strony można również zgłosić zapotrzebowanie na szybki Internet pod danym adresem.

Serwis umożliwia także samorządom przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców na temat ich potrzeb w zakresie dostępu do sieci. Zebrane za pośrednictwem internet.gov.pl głosy mogą przyspieszyć budowę nowych łączy internetowych.

Strona internet.gov.pl działa od stycznia 2023 roku i – jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji – do tej pory zanotowała blisko 26 milionów wyświetleń. Serwis odwiedziło do tej pory ponad 640 tysięcy internautów.

Zagłosuj na internet.gov.pl

Do 31 marca 2024 roku trwa ogólnodostępne głosowanie w konkursie WSIS Prizes, organizowanym przez ONZ i jej agendę, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Celem konkursu jest wyróżnienie projektów i działań, które wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju. Serwis internet.gov.pl zakwalifikował się do nagród w kategorii nr 3: „Dostęp do informacji i wiedzy”.

W poprzednich latach nagrodę w konkursie WSIZ Prizes zdobyły dwa inne projekty zgłoszone przez resort cyfryzacji: Latarnicy Polski Cyfrowej w 2012 i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w 2018 roku.

Aby zagłosować na serwis internet.gov.pl (czy kogokolwiek innego), należy odwiedzić stronę konkursową i założyć na niej konto. Szczegółowa instrukcja jest dostępna w tym dokumencie PDF. W każdej z 18 kategorii można oddać tylko jeden głos. Wśród nominowanych jest 8 projektów z Polski.

Źródło zdjęć: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji