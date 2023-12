Używasz Google? Nie mamy dla ciebie dobrych informacji

Brak etyki reklamy, greenwashing i antykonsumenckie sztuczki mające na celu maksymalizację zysków – francuskie stowarzyszenie 60 Millions de consommateurs, zgodnie z tradycją, przyznało antynagrody za „najlepsze” numery wykręcone klientom w 2023 roku. Nie brakuje przedstawicieli branży tech i e-commerce.

Google zareklamuje cokolwiek, nawet scam

Francuskie stowarzyszenie konsumentów 60 Millions de consommateurs jak co roku przyznało swoje kaktusy – to antynagrody dla firm, które w opinii społeczników wykazały się szczególnie szkodliwym podejściem do biznesu. Część spośród „wyróżnionych” to podmioty lokalne, takie jak fundusz zdrowia i koleje państwowe, ale oberwało się także ogólnoświatowym potentatom, z Google na czele.

Właśnie Google otrzymał kaktusa reklamowego, przyznawanego za nieetyczne podejście do reklamy. Jak stwierdzono, spółka z Mountain View daje reklamodawcom ciche przyzwolenie na promowanie scamu, w tym fałszywych inwestycji. Różni przedstawiciele 60 Millions de consommateurs w ciągu zaledwie kwartału mieli zgłosić aż 65 przykładów oszukańczych reklam w wyszukiwarce. Żadnej ponoć nie usunięto. Pomogło dopiero oficjalnie pismo sygnowane przez organizację.

Ikea obok Shein. Zamach na środowisko, choć inny

Antynagroda powędrowała również do e-commerce'u Shein, choć tym razem z uwagi na brak poszanowania dla kwestii ekologicznych. Powołując się na raport Friends of the Earth z maja 2023 roku, wyliczono, że firma każdego dnia wprowadza na rynek ok. 7,2 tys. nowych wzorów odzieży, zazwyczaj po mniej więcej 200 sztuk, co oznacza emisję blisko 20 ton dwutlenku węgla.

Jednocześnie wedle przedstawionych danych tylko co trzeci egzemplarz (dokładnie 35 proc.) ma szansę na eksploatację aż do momentu fizycznego zniszczenia. Większość już po 7-8 wyjściach trafia do kosza, a sam Shein, zdaniem 60 Millions de consommateurs, mimo wszystko utrzymuje nadprodukcję, by wymusić na dostawcach szaleńczą rywalizację cenową. To oczywiście przekłada się na dalsze zatruwanie środowiska.

Zielony kaktus trafił jednak nie do Sheina, lecz do Ikei, gdyż szwedzki koncern meblowy w opinii francuskich aktywistów jest typowym przykładem greenwashingu. 60 Millions de consommateur zarzuca, że twierdzenia o odbiorze i recyklingu starych mebli są rzucane na pokaz. W praktyce dostawcy mają nad wyraz często odmawiać odbioru wysłużonych egzemplarzy, zasłaniając się brakiem miejsca na ciężarówce czy nietypowym kształtem mebla, utrudniającym w ich opinii załadunek.

Ticketmaster i manipulacja cenami

Pośród firm związanych głównie ze sprzedażą na odległość, oberwał też oferujący bilety na koncerty i inne wydarzenia kulturalne Ticketmaster. Wypunktowano sytuację w lipca, gdy platforma, sprzedając bilety na występ Taylor Swift, celowo manipulowała dostępnością wejściówek w regularnej cenie. Figurowały one jako wyprzedane, podczas gdy klient mógł nabyć tylko 4-krotnie droższy bilet VIP, a potem jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki powracały.

Po uszach dostał też m.in. Carrefour, oskarżany o downsizing oferowanych produktów spożywczych, platforma ManoMano za fabrykowanie pozytywnych komentarzy i Urgo, producent suplementów dermatologicznych, który wydał ponoć grube miliony na prezenty dla farmaceutów. Ci ostatni, zgadzając się na promowanie marki, mieli otrzymywać drogie zegarki, konsole do gier i wykwintny alkohol.

