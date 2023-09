Apple z problemami we Francji. Pracownicy grożą strajkiem

Do sklepów Apple'a wkrótce trafią iPhone'y z serii 15, a tymczasem związki zawodowe pracowników Apple Store we Francji wzywają do strajku. Chodzi o wyższe zarobki oraz lepsze warunki pracy.

Francja to kraj, którego obywatele bardzo wysoko sobie cenią wolność oraz prawo do strajku, który można wręcz nazwać symbolem tego kraju. Akcje protestacyjne nad Sekwaną mogą być zorganizowane niemal pod każdym pretekstem. Takim może być chęć uzyskania wyższych zarobków oraz lepszych warunków pracy. Jak informuje Rzeczpospolita, właśnie o to chodzi związkom zawodowym działającym we francuskich sklepach firmy Apple.

Związkowcy wybrali sobie na to świetny moment – premierę iPhone'ów 15. Urządzenia te są już dostępne w przedsprzedaży, a wkrótce trafią również do sklepów stacjonarnych. Chcą w ten sposób wykorzystać ogromną popularność, jaką cieszą się smartfony z nadgryzionym jabłkiem na obudowie, a także szum medialny.

Zignorowano nasze całkowicie uzasadnione żądania i obawy. W związku z tym cztery związki zawodowe Apple Retail France wzywają do strajku w dniach 22 i 23 września.

– czytamy na platformie X

Pracownicy sklepów Apple'a we Francji są poza tym wzywani do wzięcia udziału w piątkowej (22 września) demonstracji pod Opéra Garnier. Obok paryskiej opery znajduje się jeden z głównych sklepów amerykańskiego giganta w stolicy Francji.

Przedstawicielka związków zawodowych Apple Retail France podała, że w planowanym proteście może wziąć udział około 75% wszystkich sklepów Apple'a w tym kraju.

Apple nie ma łatwo we Francji

Firma Apple od dawna "ma pod górkę" we Francji. Pamiętacie, jak Amerykanie postanowili wyrzucić z pudełek z iPhone'ami słuchawki? Francja się wtedy uparła, i iPhone 12 był w tym kraju sprzedawany w komplecie ze słuchawkami. Z kolei w ubiegłym tygodniu francuski rząd zdecydował , że iPhone'y 12 nie mogą być sprzedawane w tym kraju ze względu na zbyt wysokie promieniowanie.

Źródło zdjęć: Hadrian / Shutterstock.com, X

Źródło tekstu: X, Rzeczpospolita