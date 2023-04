Tajemniczy numer +48222455922 nęka Polaków. Wyjaśnijmy

Od około tygodnia do Polaków wydzwania tajemniczy numer stacjonarny z Warszawy. Jak nietrudno się domyślić, mamy tu do czynienia z oszustwem.

Na twoim rachunku bankowym wykryto nieautoryzowaną operację, straszy komputerowy głos w słuchawce. Myślisz, że to typowy spam. Wtedy jednak automat skraca dystans i zwraca się do ciebie po imieniu, pytając, czy potwierdzasz transakcję. Nie? No to zechcesz ją anulować i powiesz tak.

Słowo tak wystarcza, by rozmowę od maszyny przejął człowiek, który następnie naciska na ujawnienie mu danych logowania do serwisu transakcyjnego lub instalację wskazanego oprogramowania. Oczywiście pod pretekstem rzekomego zagrożenia.

Numer +48222455922 – kto dzwoni?

Najlepsze, co możesz zrobić, to rozłączyć się już na samym wstępie i uciąć dyskusję. Niniejsza kampania to po prostu kolejne oszustwo telefoniczne, mające na celu kradzież twych oszczędności. Jest w niej jednak coś szczególnego, a mianowicie naciągacze fałszują swój numer tak, by podszyć się pod Ministerstwo Cyfryzacji. Konkretniej pod sekretariat.

Numery +48222455922 oraz +48222455921, z których dzwonią, należą właśnie do puli resortu. Co zrozumiałe, widzisz je na ekranie, gdyż zastosowano technikę fałszowania identyfikatora dzwoniącego. W rzeczywistości numer przychodzący jest inny, w tym przypadku niemożliwy do ustalenia.

Obawiając się o bezpieczeństwo bliskich, zwłaszcza seniorów, zawsze można im obydwa te numery zablokować. Szansa, że do kogoś dzwonić będzie ministerialny sekretariat jest niemal zerowa. Tymczasem naciągacze szaleją i, jak wynika z informacji czytelników, aktualnie działają z naprawdę dużą intensywnością.

Źródło zdjęć: MoonSplinters / Shutterstock