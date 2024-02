Lidl z sensacyjną ofertą. W Polsce konkurencję zżarłoby z zazdrości

Niemiecki Lidl rozpoczął w swym e-sklepie sprzedaż... produktów Apple. Klienci dyskontu kupią m.in. iPhone'a i podstawowe akcesoria.

Elektronika w dyskontach nikogo już nie powinna dziwić, ale faktem jest również, że sieci tego rodzaju stawiają zazwyczaj na sprzęt klasy ekonomicznej. Często w dodatku marek własnych.

Od niepisanej reguły wyraźnie wyłamał się jednak niemiecki oddział Lidla, który niedawno rozszerzył ofertę swojego e-sklepu o sprzęt marki Apple. Nie są to wprawdzie modele najnowsze, ale za to można je kupić w dość przystępnych cenach.

Do Lidla po iPhone'a z akcesoriami

W katalogu znalazły się m.in. iPhone 12 64 GB za 499 euro (ok. 2167 zł), iPhone 14 Plus za 949 euro (ok. 4122 zł) a także iPad mini 6. generacji w wersji 5G za 679 euro (ok. 2949 zł).

A na tym nie koniec, bo klienci od razu zakupią też podstawowe akcesoria. Na przykład oryginalne etui MagSafe do smartfonu to wydatek rzędu 29,99 euro (ok. 130 zł), a ładowarka – 14,99 euro (ok. 65 zł).

Zasadniczy minus jest niestety taki, że niemiecki Lidl nie wysyła towaru zagranicę. Za to nigdzie nie jest powiedziane, że podobna oferta za jakiś czas nie pojawi się w innych krajach.

Sieć Lidl już kilkukrotnie testowała pewne oferty właśnie na terenie macierzystych Niemiec, by wkrótce wyjść z nimi szerzej. Tak było chociażby z szalenie popularnymi robotami kuchennymi Monsieur Cuisine.

