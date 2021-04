ZTE Axon 30 Ultra - producent zaprezentował design urządzenia

ZTE Axon 30 Ultra zostanie zaprezentowany 15 kwietnia. W nowym wideo producent zaprezentował design urządzenia w pełnej krasie.

ZTE Axon 30 Ultra szykuje się na jedno z ciekawszych urządzeń w historii chińskiej marki. Nowy flagowiec już od kilku tygodni regularnie pojawia się w oficjalnych zapowiedziach, jednak producent skutecznie dozował informacje na jego temat. Im bliżej oficjalnej premiery, tym więcej informacji trafia jednak do sieci. Tym razem dzięki krótkiemu wideo możemy szczegółowo przyjrzeć się designowi urządzenia.

W zasadzie obyło się tu bez większych większych zaskoczeń, choć nowy materiał rozwiewa kilka wątpliwości. Urządzenie będzie charakteryzowało się stosunkowo stonowanym designem. Z tyłu uwagę przykuwa pokaźna wyspa aparatu, która jednak przewijała się już we wcześniejszych zapowiedziach. Skrywa ona poczwórny aparat z peryskopowym zoomem pełniącym rolę tele. Same plecki wykończone mogą być w jednym z czterech kolorów: białym, czarnym, turkusowym i złotym.

Z przodu znajdziemy natomiast zakrzywiony panel OLED z pojedynczym otworem na aparat. Niestety wbrew wcześniejszym plotkom urządzenie nie będzie posiadało kamerki pod ekranem.

Jeśli chodzi o to, co skrywa się w środku, to przede wszystkim flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888. Wiemy także, że urządzenie będzie się mogło pochwalić obsługą ładowania 50 W, a wiarygodne plotki sugerują, że wspomniany wcześniej wyświetlacz OLED będzie się mógł pochwalić odświeżaniem 120 Hz. Więcej na temat urządzenia dowiemy się już za dwa dni, 15 kwietnia, kiedy zostanie oficjalnie zaprezentowane.

Źródło zdjęć: Playfuldroid, Weibo

Źródło tekstu: Playfuldroid