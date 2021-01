Lava MyZ: wybierz sobie komponenty zanim kupisz ten telefon

Gdy kupujesz laptopa, często możesz wybrać odpowiednią dla siebie ilość pamięci, dysk, czasami nawet typ matrycy. A gdyby można było tak samo wybierać specyfikację telefonów? Indyjska firma Lava na to pozwala.

Indyjski producent elektroniki Lava wprowadził właśnie na rodzimy rynek smartfony MyZ, których specyfikację można dopasować do własnych potrzeb. To prawdopodobnie pierwszy taki produkt na rynku smartfonów, dostępny komercyjnie. Podstawa jest oczywiście stała, ale przy zakupie można wybrać 4 elementy: RAM (do 6 GB) i miejsce na dane (do 128 GB), 2 lub 3 aparaty z tyłu, oraz aparat selfie z matrycą 8 lub 16 MPix.

Niezmienne zostają takie komponenty jak procesor MediaTek Helio G35, ekran HD+ o przekątnej 6,5 cala i akumulator o pojemności 5000 mAh. Lava chwali się również „wojskową” trwałością – telefon spełnia wymagania norm wytrzymałości.

Końcowy produkt zostanie złożony według zamówienia i odpowiednio wyceniony. Ceny Lava MyZ zaczynają się od 6999 rupii, a więc około 350 zł. Wysyłka ruszy 11 stycznia. Tego samego dnia dostępne będą też inne modele Lava: Z6, Z4 i Z2:

Niestety w chwili pisania artykułu strona producenta przestała działać. Prawdopodobnie ten model cieszy się tak dużym zainteresowaniem internautów z całego świata, że serwery firmy Lava nie wytrzymały obciążenia. W końcu takich rzeczy nie widujemy codziennie. Do tego Lava ogłosiła, że posiadacze telefonów z serii Z będą mogli wymienić sobie RAM i ROM na większy. Wystarczy pójść do serwisu i zapłacić za usługę nie później niż rok po kupieniu telefonu.

Firma Lava kierowała się zapewne możliwością obniżenia cen smartfonów, ale chętnie zobaczyłabym podobne możliwości konfiguracji w telefonach z wyższej półki. Może możliwość zmiany aparatu makro na szerokokątny albo wybór ekranu o innej rozdzielczości. Na rynku jest gęsto od bardzo podobnych modeli telefonów, może taki konfigurator pozwoliłby uprościć zakupy?

