Motorola Edge 20 Pro wreszcie dostaje Androida 12. Marka postanowiła przyspieszyć ze swoim programem aktualizacji telefonów.

Motorola w tym roku bardzo późno zabrała się za aktualizację swoich smartfonów do Androida 12. Pierwsze modele zaczęły go dostawać dopiero w lutym. W tym czasie inni producenci byli już daleko do przodu w uaktualnianiu swoich modeli.

Motorola Edge 20 Pro dostaje Androida 12. Najpierw Brazylia

Co dość zadziwiające, Motorola nie zaczęła wcale od swoich najlepiej wyposażonych telefonów. Dopiero teraz Androida 12 dostaje Motorola Edge 20 Pro. Należąca do Lenovo marka rozpoczęła proces uaktualnianie smartfonu od Brazylii. To jeden z najważniejszych rynków dla Motoroli. Drugim jest Meksyk. Motorola swój bastion ma bowiem właśnie w Amceryce Południowej i Środkowej.

Aktualizacja ma numer kodowy S1RA32.41-20-16 i zawiera również marcowe poprawki bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że pozostałe kraje również niedługo dostaną aktualizację.

Do tej pory Androida 12 dostały następujące telefony Motoroli:

Motorola Moto G Pro

Motorola Moto G30

Motorola Moto G200

Motorola Moto G50

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Pro

Zobacz: Motorola Moto E32 pojawia się na renderach

Zobacz: Motorola Moto G50 dostaje Androida 12

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: telepolis

Źródło tekstu: xda developers