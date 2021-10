Genshin Impact na iOS dostaje opcję gry w 120 klatkach na sekundę

Genshin Impact to jedna z najpopularniejszych ostatnio gier mobilnych. Teraz chińska gra dodaje możliwość grania w 120 klatkach na sekundę. W pierwszej kolejności na iOS.

Genshin Impact to najlepiej zarabiająca gra mobilna na świecie. Dzieło chińskiego miHoYo wygrało z dwoma innymi chińskimi tytułami: Honor of Kings i PUBG Mobile. Za obie pozostałe gry odpowiada Tencent. W pierwszej dziesiątce znalazły się też takie tytuły jak np. Harry Potter Magic Awakened, Candy Crush Saga i (znana fanom anime) Fate/Grand Order. Teraz miHoYo opublikował kolejne uaktualnienie do gry. Standardowo nie zabrakło nowych broni, eventów, potworów czy nowej postaci (Thoma). To jednak nie byłoby nic wyjątkowego. Każda gra mobilna regularnie dba tak o swoich graczy.

Tym razem jednak twórcy Genshin Impact wprowadzili możliwość grania w 120 klatkach na sekundę. Dotyczy to jednak tylko iOS, a nawet tam nie chodzi o wszystkie urządzenia. Dobra nowina dotyczy wyłącznie posiadaczy najnowszych iPadów Pro oraz iPhone'ów 13 Pro. Pozostali gracze muszą zadowolić się 60 klatkami na sekundę (Android, Windows czy PlayStation 5) lub zaledwie 30 klatkami na sekundę (PlayStation 4). Nie licząc tego ostatniego urządzenia powinniśmy się jednak spodziewać analogicznych uaktualnień z możliwością grania w 120 klatkach na sekundę.

Zobacz: Debiut z przytupem: Genshin Impact pokonuje Fortnite'a na Twitchu

Zobacz: Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na jesień - październik 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: genshin impact (mihoyo)

Źródło tekstu: mihoyo