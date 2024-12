Nie czekaj na Mikołaja! Huawei ma dla Ciebie prezent już teraz

Huawei odpala świąteczne promocje. Do zgarnięcia tablety, zegarki i wiele więcej w bardzo dobrych cenach.

Ho, ho, ho! Idzie Boże Narodzenie, a wraz z nim świąteczne promocje. To idealna okazja, żeby zrobić sobie prezent i nagrodzić kolejny rok pełen sukcesów. W końcu wszyscy na to zasłużyliśmy, prawda?

A skoro o świątecznych promocjach mowa, koniecznie musicie sprawdzić tę, którą przygotował dla Was Huawei. Do zgarnięcia jest masa świetnego sprzętu w atrakcyjnych cenach. Takie okazje mogą onieśmielać, ale spokojnie! Od tego macie przecież nas. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych naszym zdaniem produktów w sam raz na prezent dla kogoś bliskiego – np. dla samego siebie 😉

Huawei Watch GT 5



Czy smartwatch może być elegancki? Ależ może, jeszcze jak! Najlepszym dowodem na to jest Huawei Watch GT 5, którego w świątecznej promocji producenta już za 1149 zł. Za te pieniądze dostajemy zegarek w unikalnej wersji Classic Christmas Edition z tarczą w rozmiarze 46 mm oraz dwoma paskami.

Nie będę ukrywał, jest to aktualnie chyba mój ulubiony smartwatch dostępny na rynku. Świetnie wykonany, dobrze imitujący tradycyjne zegarki automatyczne i wyróżniający się bardzo rozbudowaną funkcjonalnością. Znajdziemy tu jedne z najbardziej rozbudowanych narzędzi do monitorowania aktywności, doskonały wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43” oraz akumulator, który wystarczy nawet na 14 dni pracy. Ba, jest tu nawet opcja płacenia zegarkiem – must-have dla wielu użytkowników. Serio, jeśli szukacie fajnego smartwatcha, lepiej nie mogliście trafić.

Huawei MatePad 11.5” S



Porządny tablet to sprzęt, który nie każdy posiada, a powinien. Świetne narzędzie, które przydaje się i do pracy, i do wylegiwania się na kanapie z ulubionym serialem. A jeśli nie wiecie, jaki tablet warto wybrać, to mam dla Was bardzo fajną propozycję: Huawei MatePad 11.5” S.

To świetny tablet z wysokiej klasy wyświetlaczem o przekątnej 11,5”, który sprawdzi się w większości codziennych zastosowań. To zasługa zarówno systemu Harmony OS 4.2, ale także wydajnej specyfikacji. Akumulator o pojemności 8800 mAh gwarantuje długi czas pracy na jednym ładowaniu, a samo urządzenie ma jednego asa w rękawie, obok którego nie można przejść obojętnie: obsługę rysika M-Pencil 3. generacji.

Z tym niepozornym akcesorium MatePad 11.5” S zmienia się w tablet graficzny o potężnych możliwościach. A co najlepsze, wspomniany rysik przy okazji świątecznej promocji dostaniemy za jedyne 199 zł. To doskonała propozycja dla każdego – szczególnie dla osób, które chciałyby wyzwolić swojego wewnętrznego artystę. Ta ostatnia grupa z pewnością doceni dodatkowo obecność na pokładzie aplikacji GoPaint. To potężne narzędzie do rysowania, które zaspokoi potrzeby każdego – od amatorów aż po profesjonalnych grafików. Tutaj dostajemy je w pakiecie bez żadnych dodatkowych opłat.

W efekcie Huawei MatePad 11.5” S w świątecznej promocji stanowi propozycję nie do odrzucenia, szczególnie że tylko teraz kupimy go za 1799 zł, czyli aż 400 zł taniej niż zwykle (i przy okazji jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni).

Huawei Watch Fit 3



Chcecie zmienić swoje życie? Obiecujecie sobie, że od stycznia wreszcie weźmiecie się za siebie i zaczniecie regularnie ćwiczyć? W takim razie dobrze byłoby mieć kompana, który będzie Was w tym wspierał i pomagał śledzić postępy – kompana na miarę Huawei Watch Fit 3.

Huawei Watch Fit 3 to niedrogi smartwatch o mocno sportowym zacięciu. Na pokładzie znajdziemy duży, prostokątny wyświetlacz o przekątnej 1,82”, akumulator wystarczający na 10 dni pracy oraz szereg rozbudowanych funkcji monitorowania zdrowia oraz aktywności fizycznej. Znajdziemy tu narzędzia do monitorowania tętna, snu, wbudowany GPS i ponad 100 różnych trybów sportowych – wszystko po to, żeby wspierać Was na drodze do „nowego ja”.

Przy tym warto nadmienić, że także cena w ramach świątecznej wyprzedaży jest wyjątkowo atrakcyjna. Kupując zegarek teraz zapłacimy tylko 549 zł, więc w naszej kieszeni zostanie 150 zł – w sam raz na drobny mikołajkowy upominek.

Huawei Pura 70 Pro



Jeśli nie umiecie się zdecydować, czy na Święta chcecie nowego smartfona, czy aparat, to mam dla Was propozycję – może jedno i drugie? Bo tak się składa, że Huawei Pura 70 Pro łączy najlepsze cechy obydwu tych urządzeń i doczekał się naprawdę konkretnej przeceny.

Huawei Pura 70 Pro to jeden z najwyższych modeli w ofercie producenta. Ma sporo do zaoferowania: wydajny procesor, świetny ekran LTPO OLED, akumulator 5050 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą 100 W i wiele, wiele więcej. Jego głównym atutem jest jednak doskonały aparat, który w tej cenie praktycznie nie ma sobie równych.

Na pokładzie znajdziemy potrójną kamerkę z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix. Duża matryca (1/1,3”) w połączeniu z wysokiej jakości obiektywem o zmiennej przysłonie oraz dopracowanym oprogramowaniem gwarantuje fenomenalne rezultaty. A to nie koniec, bo oprócz tego mamy równie imponujący moduł tele z 3,5-krotnym przybliżeniem oraz aparat ultraszerokokątny. To taki telefon, przy którym sami zaczniecie się zastanawiać, na co ludziom wielkie i ciężkie (i drogie!) lustrzanki. Prawdziwa gratka dla miłośników fotografii.

Za telefon w świątecznej promocji zapłacimy 3499 zł, czyli aż o 500 zł taniej w stosunku do najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Dodatkowo kupując go za pośrednictwem Huawei.pl w prezencie dostaniemy dedykowane etui oraz sześć miesięcy dodatkowej ochrony ekranu.

Huawei FreeBuds Pro 3



A może potrzebujecie nowych słuchawek? W takim razie zamiast szukać półśrodków proponuję od razu rzucić okiem na Huawei FreeBuds 3 Pro.

Mówimy tu o słuchawkach TWS z górnej półki. Na użytkowników czeka świetny dźwięk, w czym swój udział ma obsługa popularnych kodeków wysokiej rozdzielczości (LDAC i L2HC 2.0). Dodajmy do tego długi czas pracy na baterii, komfortową konstrukcję i skuteczny system redukcji hałasów (ANC), a łatwo zrozumieć, dlaczego to jedne z naszych ulubionych „pchełek” w redakcji.

W swojej promocyjnej cenie to naprawdę fenomenalna propozycja, obok której nie można przejść obojętnie. Za absolutnie topową jakość dźwięku zapłacimy 599 zł i jest to najniższa cena tego modelu w historii.

Oczywiście promocji na Huawei.pl oraz w sklepach partnerów znajdziecie dużo więcej. Zachęcamy do odwiedzenia sklepu producenta, gdzie oprócz zniżek czeka na Was cała masa dodatkowych benefitów: począwszy od unikalnych prezentów, poprzez darmową dostawę i rabat za subskrypcję newslettera, aż po atrakcyjną ofertę rat 0 procent.

No i obowiązkowo podzielcie się najciekawszymi Waszym zdaniem ofertami w komentarzach. W końcu wiecie – po takim roku wszyscy zasłużyliśmy na jakiś fajny prezent.



Artykuł sponsorowany na zlecenie Huawei.

